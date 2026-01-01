O HomeHub é um utilitário familiar de código aberto e autoalojado que transforma qualquer servidor num painel de controlo privado para todos no seu agregado familiar. Concebido para utilização partilhada numa rede doméstica, é fornecido como uma Aplicação Web Progressiva sem necessidade de login, para que qualquer membro da família possa abri-la num navegador, guardá-la no seu ecrã inicial e começar a colaborar imediatamente em notas, listas de compras, tarefas domésticas e um calendário partilhado.

Autoalojar o HomeHub mantém os dados do agregado familiar — despesas, hábitos de compra, rotinas familiares e ficheiros carregados — inteiramente no seu próprio VPS, sem sincronização na nuvem de terceiros, monitorização ou taxas por utilizador. As funcionalidades podem ser ativadas/desativadas individualmente através de uma única configuração YAML, para que apenas ative as ferramentas que a sua família realmente utiliza.