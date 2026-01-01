Implemente o HomeHub com instalação de um clique.
Painel familiar sem login para notas partilhadas, listas de compras, tarefas, calendários e despesas numa PWA privada.
Escolha um plano VPS para HomeHub
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com HomeHub
O HomeHub é um utilitário familiar de código aberto e autoalojado que transforma qualquer servidor num painel de controlo privado para todos no seu agregado familiar. Concebido para utilização partilhada numa rede doméstica, é fornecido como uma Aplicação Web Progressiva sem necessidade de login, para que qualquer membro da família possa abri-la num navegador, guardá-la no seu ecrã inicial e começar a colaborar imediatamente em notas, listas de compras, tarefas domésticas e um calendário partilhado.
Autoalojar o HomeHub mantém os dados do agregado familiar — despesas, hábitos de compra, rotinas familiares e ficheiros carregados — inteiramente no seu próprio VPS, sem sincronização na nuvem de terceiros, monitorização ou taxas por utilizador. As funcionalidades podem ser ativadas/desativadas individualmente através de uma única configuração YAML, para que apenas ative as ferramentas que a sua família realmente utiliza.
Principais características de HomeHub
Lista de compras compartilhada
Lista de compras colaborativa com sugestões inteligentes baseadas em entradas anteriores, para que toda a família possa adicionar itens à medida que estes acabam.
Controlo de despesas familiares
Monitorize os gastos domésticos com suporte para contas recorrentes como subscrições, serviços públicos, leite ou jornais, tudo num único livro de registos.
Calendário e lembretes
Um calendário partilhado com categorias codificadas por cores para contas, escola, saúde e eventos familiares mantém todos os membros do agregado familiar alinhados.
Tarefas e notas
Um gestor de tarefas leve e um quadro de notas partilhado permitem que os membros da família atribuam tarefas e anotem mensagens rápidas sem aplicações adicionais.
Utilitários integrados
Inclui livro de receitas, rastreador de validade, compressor de PDF, encurtador de URL, gerador de QR e um descarregador de multimédia numa única PWA.
Privado de raiz
Sem sistema de contas, sem telemetria e sem dependência da cloud – todos os dados permanecem dentro do VPS e da rede doméstica.
Por que executar HomeHub na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.