O Homepage é um painel de controlo de aplicações rápido, seguro e altamente personalizável que serve como um hub central para todos os seus serviços autoalojados. Configurado inteiramente através de ficheiros YAML, integra-se com o Docker para detetar automaticamente os contentores em execução, exibe métricas de sistema e estado de serviço em tempo real, e suporta mais de 100 integrações de terceiros para widgets de dados em tempo real. A sua arquitetura totalmente estática significa que carrega instantaneamente e requer recursos mínimos do servidor.

Implementar o Homepage no seu VPS com acesso direto ao socket Docker cria um painel de controlo dinâmico e autoatualizável que reflete a sua infraestrutura em tempo real — novos contentores aparecem automaticamente, mantendo o seu painel de controlo preciso à medida que a sua stack cresce, sem necessidade de reconfiguração manual.