Implemente a página inicial com uma instalação de um clique.
Painel de controlo de aplicações moderno e totalmente estático com descoberta automática de contentores Docker e mais de 100 integrações de serviços.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Homepage
O Homepage é um painel de controlo de aplicações rápido, seguro e altamente personalizável que serve como um hub central para todos os seus serviços autoalojados. Configurado inteiramente através de ficheiros YAML, integra-se com o Docker para detetar automaticamente os contentores em execução, exibe métricas de sistema e estado de serviço em tempo real, e suporta mais de 100 integrações de terceiros para widgets de dados em tempo real. A sua arquitetura totalmente estática significa que carrega instantaneamente e requer recursos mínimos do servidor.
Implementar o Homepage no seu VPS com acesso direto ao socket Docker cria um painel de controlo dinâmico e autoatualizável que reflete a sua infraestrutura em tempo real — novos contentores aparecem automaticamente, mantendo o seu painel de controlo preciso à medida que a sua stack cresce, sem necessidade de reconfiguração manual.
Principais características de Homepage
Docker Descoberta automática
Deteta automaticamente contentores em execução através do socket Docker e adiciona-os ao seu painel de controlo sem entrada manual.
Mais de 100 Integrações de Serviços
Exiba dados em tempo real de Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox e dezenas de outros serviços populares autoalojados diretamente nos widgets do painel de controlo.
Configuração Baseada em YAML
Controle a versão de toda a sua configuração de painel em ficheiros YAML, tornando trivial replicar ou migrar entre ambientes.
Widgets de Recursos do Sistema
Widgets incorporados mostram a utilização da CPU, memória e disco em tempo real para que possa monitorizar o estado do servidor a partir da sua página inicial.
CSS e JS Personalizados
Injete CSS e JavaScript personalizados para personalizar a aparência do painel de controlo além das opções de tema incorporadas.
Por que executar Homepage na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion