Implemente o ManageIQ com instalação de um clique.
Plataforma de gestão de nuvem híbrida de código aberto para máquinas virtuais, contentores, redes e armazenamento.
Escolha um plano VPS para ManageIQ
O que pode criar com ManageIQ
O ManageIQ é uma plataforma de gestão e orquestração de cloud de código aberto — o projeto upstream por trás do Red Hat CloudForms — que unifica operações em máquinas virtuais, contentores, clouds públicas e redes sob uma única consola. Descobre infraestruturas em VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud e muito mais, e depois aplica políticas, automação e chargeback.
O autoalojamento do ManageIQ mantém os dados de inventário, os fluxos de trabalho de automação e as definições de políticas em infraestruturas que controla, sem taxas de licenciamento por nó. O contentor tudo-em-um agrupa o appliance, a base de dados PostgreSQL e o memcached para que possa avaliar a plataforma completa a partir de uma única implementação.
Principais características de ManageIQ
Inventário de nuvem híbrida
Descubra e monitorize VMs, contentores, redes e armazenamento em VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure e Google Cloud a partir de uma única consola.
Política e conformidade
Defina políticas que detetam automaticamente desvios, impõem a etiquetagem e corrigem cargas de trabalho não conformes em todos os fornecedores geridos.
Motor de automação
Execute automação Ruby orientada a eventos, playbooks Ansible e fluxos de trabalho de aprovação para aprovisionar, desativar e reconfigurar recursos em escala.
Catálogo de autoatendimento
Publique catálogos de serviços com quotas e aprovações para que as equipas possam solicitar VMs, contentores ou stacks sem abrir pedidos de suporte.
Estorno e medição
Atribua os custos de infraestrutura a inquilinos, projetos ou departamentos com planos de tarifas baseados na utilização de CPU, memória, armazenamento e rede.
REST API e CLI
Gira todas as ações da consola a partir de uma API REST versionada ou da linha de comandos miqcli para fluxos de trabalho de infraestrutura estilo GitOps.
Por que executar ManageIQ na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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