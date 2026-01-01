Até 66% de desconto para ManageIQ

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Plataforma de gestão de nuvem híbrida de código aberto para máquinas virtuais, contentores, redes e armazenamento.

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Backups automáticos semanais gratuitos
VPS gerido por IA
21,99/mês
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KVM 8
Obtenha 24 meses por 527,76 € (preço normal de 1.559,76 €). Renovado por 49,99 €/mês.
64,99
POUPE 66%
21,99/mês
KVM 8
64,99
POUPE 66%
21,99/mês
Obtenha 24 meses por 527,76 € (preço normal de 1.559,76 €). Renovado por 49,99 €/mês.
Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com ManageIQ

O ManageIQ é uma plataforma de gestão e orquestração de cloud de código aberto — o projeto upstream por trás do Red Hat CloudForms — que unifica operações em máquinas virtuais, contentores, clouds públicas e redes sob uma única consola. Descobre infraestruturas em VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud e muito mais, e depois aplica políticas, automação e chargeback.

O autoalojamento do ManageIQ mantém os dados de inventário, os fluxos de trabalho de automação e as definições de políticas em infraestruturas que controla, sem taxas de licenciamento por nó. O contentor tudo-em-um agrupa o appliance, a base de dados PostgreSQL e o memcached para que possa avaliar a plataforma completa a partir de uma única implementação.

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O que pode criar com {name}

Principais características de ManageIQ

Inventário de nuvem híbrida

Descubra e monitorize VMs, contentores, redes e armazenamento em VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure e Google Cloud a partir de uma única consola.

Política e conformidade

Defina políticas que detetam automaticamente desvios, impõem a etiquetagem e corrigem cargas de trabalho não conformes em todos os fornecedores geridos.

Motor de automação

Execute automação Ruby orientada a eventos, playbooks Ansible e fluxos de trabalho de aprovação para aprovisionar, desativar e reconfigurar recursos em escala.

Catálogo de autoatendimento

Publique catálogos de serviços com quotas e aprovações para que as equipas possam solicitar VMs, contentores ou stacks sem abrir pedidos de suporte.

Estorno e medição

Atribua os custos de infraestrutura a inquilinos, projetos ou departamentos com planos de tarifas baseados na utilização de CPU, memória, armazenamento e rede.

REST API e CLI

Gira todas as ações da consola a partir de uma API REST versionada ou da linha de comandos miqcli para fluxos de trabalho de infraestrutura estilo GitOps.

Por que executar ManageIQ na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Lance localmente. Cresça globalmente

Escolha um servidor perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos datacenters na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

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Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

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