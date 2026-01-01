Multica é uma plataforma de agentes geridos de código aberto que permite tratar os agentes de IA de codificação como colegas de equipa, em vez de sessões de chat únicas. Atribua tarefas a agentes específicos, observe o seu progresso em tempo real e construa uma biblioteca de competências reutilizável que se acumula ao longo do tempo à medida que a sua equipa trabalha em conjunto. Suporta qualquer CLI de agente instalado localmente — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini e outros — através de um daemon leve que liga as suas máquinas de volta ao servidor central.

O autoalojamento do Multica no seu VPS mantém cada tarefa, alteração de código e credencial de integração dentro da sua própria infraestrutura, sem taxas por utilizador e sem telemetria de agente de terceiros. O PostgreSQL com pgvector é fornecido pré-configurado, para que a plataforma esteja pronta para produção desde o primeiro arranque.