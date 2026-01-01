Implemente Multica com instalação de um clique.
Plataforma de agentes geridos de código aberto que transforma agentes de IA de codificação em colegas de equipa aos quais pode atribuir trabalho.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Multica
Multica é uma plataforma de agentes geridos de código aberto que permite tratar os agentes de IA de codificação como colegas de equipa, em vez de sessões de chat únicas. Atribua tarefas a agentes específicos, observe o seu progresso em tempo real e construa uma biblioteca de competências reutilizável que se acumula ao longo do tempo à medida que a sua equipa trabalha em conjunto. Suporta qualquer CLI de agente instalado localmente — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini e outros — através de um daemon leve que liga as suas máquinas de volta ao servidor central.
O autoalojamento do Multica no seu VPS mantém cada tarefa, alteração de código e credencial de integração dentro da sua própria infraestrutura, sem taxas por utilizador e sem telemetria de agente de terceiros. O PostgreSQL com pgvector é fornecido pré-configurado, para que a plataforma esteja pronta para produção desde o primeiro arranque.
Principais características de Multica
Suporte multiagente
Ligue Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini e outras CLIs de agentes de codificação através de um único painel de controlo.
Daemon de execução local
Um daemon leve executa nas suas próprias máquinas, de modo que os agentes executem no espaço de trabalho real e com as credenciais que já possui.
Atribuição e acompanhamento de tarefas
Atribua trabalho a agentes específicos e acompanhe o progresso, os resultados e as decisões em tempo real, sem consultar os tópicos de chat.
Biblioteca de competências reutilizáveis
Capture as competências do agente uma vez e reaplique-as em todos os espaços de trabalho e colegas de equipa para que a capacidade se acumule ao longo do tempo.
Automação de Webhook
Acionar fluxos de trabalho de agente a partir do GitHub, Lark, ou de qualquer serviço externo através de manipuladores de webhook de piloto automático incorporados.
Titularidade dos dados autoalojados
Todas as tarefas, alterações de código e credenciais de integração permanecem no seu VPS, sem telemetria e sem preços por utilizador.
Por que executar Multica na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.