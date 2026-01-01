Implemente Cross-seed com instalação de um clique.
Ferramenta automatizada de cross-seeding que encontra torrents correspondentes em trackers privados para maximizar o seu rácio de semeadura.
Escolha um plano VPS para Cross-seed
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Cross-seed
Cross-seed é uma ferramenta de automação de código aberto concebida para ajudar os utilizadores de torrent a encontrar e adicionar cross-seeds — torrents que existem em vários trackers privados, mas partilham ficheiros idênticos. Ao comparar os seus downloads existentes com indexadores como Prowlarr ou Jackett, identifica lançamentos correspondentes e adiciona-os automaticamente ao seu cliente de torrent, permitindo-lhe fazer seed em trackers adicionais sem ter de descarregar novamente quaisquer dados.
Executar o Cross-seed num VPS garante um funcionamento contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana, procurando novas oportunidades de cross-seed sempre que estas surgem. Integra-se com clientes de torrent populares, incluindo qBittorrent, Deluge e rTorrent, e suporta correspondência baseada em dados que funciona mesmo quando os nomes dos lançamentos diferem entre os trackers.
Principais características de Cross-seed
Semeamento Cruzado Automático
Analisa as suas transferências existentes e encontra torrents correspondentes em outros trackers para que possa partilhar mais sem transferir nada extra.
Suporte Multi-Rastreador
Conecta-se ao Prowlarr ou Jackett para pesquisar em dezenas de rastreadores privados e públicos em simultâneo a partir de uma única configuração.
Integração de Cliente Torrent
Funciona nativamente com qBittorrent, Deluge, Transmission e rTorrent para injetar torrents de cross-seed diretamente no seu cliente.
Correspondência Baseada em Dados
Corresponde a torrents pelo conteúdo e tamanho do ficheiro, em vez de apenas pelos nomes, detetando cross-seeds mesmo quando os títulos das versões diferem entre os trackers.
Modo Daemon
Funciona como um serviço em segundo plano persistente que monitoriza novas transferências e encontra automaticamente oportunidades de partilha cruzada em tempo real.
Por que executar Cross-seed na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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