Cross-seed é uma ferramenta de automação de código aberto concebida para ajudar os utilizadores de torrent a encontrar e adicionar cross-seeds — torrents que existem em vários trackers privados, mas partilham ficheiros idênticos. Ao comparar os seus downloads existentes com indexadores como Prowlarr ou Jackett, identifica lançamentos correspondentes e adiciona-os automaticamente ao seu cliente de torrent, permitindo-lhe fazer seed em trackers adicionais sem ter de descarregar novamente quaisquer dados.

Executar o Cross-seed num VPS garante um funcionamento contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana, procurando novas oportunidades de cross-seed sempre que estas surgem. Integra-se com clientes de torrent populares, incluindo qBittorrent, Deluge e rTorrent, e suporta correspondência baseada em dados que funciona mesmo quando os nomes dos lançamentos diferem entre os trackers.