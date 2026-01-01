Implemente o FitTrackee com instalação de um clique.
Rastreador de atividades ao ar livre autoalojado para carregamentos de GPX, mapas de rotas e estatísticas de treino para corrida, ciclismo e caminhada.
Escolha um plano VPS para FitTrackee
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com FitTrackee
O FitTrackee é um rastreador de atividades ao ar livre autoalojado, construído para corredores, ciclistas, caminhantes e qualquer pessoa que registe rastos GPX num relógio desportivo, telemóvel ou dispositivo GPS. Carregue ficheiros de atividade, visualize rotas em mapas interativos e reveja estatísticas de distância, elevação, velocidade e duração — tudo numa infraestrutura que possui, sem que nenhuma plataforma de fitness de terceiros recolha os seus dados de movimento.
Executar o FitTrackee num VPS mantém o seu histórico de treino, rastos de localização e registos pessoais privados e portáteis. O suporte multiutilizador, uma API REST documentada, dados meteorológicos opcionais por treino e a federação baseada em ActivityPub tornam-no uma alternativa prática ao Strava ou Garmin Connect para indivíduos, pequenos clubes e atletas preocupados com a privacidade.
Principais características de FitTrackee
Carregamentos de ficheiros GPX
Importe trilhos GPX de relógios desportivos, telemóveis e dispositivos GPS para criar um arquivo privado de todas as atividades ao ar livre.
Mapas de rotas interativos
Visualize cada treino em mapas baseados no OpenStreetMap com reprodução completa do percurso, zoom e vistas detalhadas por segmento.
Estatísticas de atividade
Monitorize a distância, duração, ganho de elevação, velocidade média e ritmo em todos os treinos registados e períodos de tempo.
Suporte multidesporto
Registe corrida, ciclismo, caminhada, esqui e outros desportos ao ar livre numa única linha cronológica com resumos por desporto.
API REST e federação
Uma API REST documentada e federação ActivityPub opcional permitem-lhe programar integrações e partilhar atividades através do fediverso.
Controlos de privacidade multiutilizador
Aloje contas para família, amigos ou membros do clube com definições de visibilidade por atividade e registo gerido pelo administrador.
Por que executar FitTrackee na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.