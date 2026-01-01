O FitTrackee é um rastreador de atividades ao ar livre autoalojado, construído para corredores, ciclistas, caminhantes e qualquer pessoa que registe rastos GPX num relógio desportivo, telemóvel ou dispositivo GPS. Carregue ficheiros de atividade, visualize rotas em mapas interativos e reveja estatísticas de distância, elevação, velocidade e duração — tudo numa infraestrutura que possui, sem que nenhuma plataforma de fitness de terceiros recolha os seus dados de movimento.

Executar o FitTrackee num VPS mantém o seu histórico de treino, rastos de localização e registos pessoais privados e portáteis. O suporte multiutilizador, uma API REST documentada, dados meteorológicos opcionais por treino e a federação baseada em ActivityPub tornam-no uma alternativa prática ao Strava ou Garmin Connect para indivíduos, pequenos clubes e atletas preocupados com a privacidade.