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Rastreador de atividades ao ar livre autoalojado para carregamentos de GPX, mapas de rotas e estatísticas de treino para corrida, ciclismo e caminhada.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com FitTrackee

O FitTrackee é um rastreador de atividades ao ar livre autoalojado, construído para corredores, ciclistas, caminhantes e qualquer pessoa que registe rastos GPX num relógio desportivo, telemóvel ou dispositivo GPS. Carregue ficheiros de atividade, visualize rotas em mapas interativos e reveja estatísticas de distância, elevação, velocidade e duração — tudo numa infraestrutura que possui, sem que nenhuma plataforma de fitness de terceiros recolha os seus dados de movimento.

Executar o FitTrackee num VPS mantém o seu histórico de treino, rastos de localização e registos pessoais privados e portáteis. O suporte multiutilizador, uma API REST documentada, dados meteorológicos opcionais por treino e a federação baseada em ActivityPub tornam-no uma alternativa prática ao Strava ou Garmin Connect para indivíduos, pequenos clubes e atletas preocupados com a privacidade.

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O que pode criar com {name}

Principais características de FitTrackee

Carregamentos de ficheiros GPX

Importe trilhos GPX de relógios desportivos, telemóveis e dispositivos GPS para criar um arquivo privado de todas as atividades ao ar livre.

Mapas de rotas interativos

Visualize cada treino em mapas baseados no OpenStreetMap com reprodução completa do percurso, zoom e vistas detalhadas por segmento.

Estatísticas de atividade

Monitorize a distância, duração, ganho de elevação, velocidade média e ritmo em todos os treinos registados e períodos de tempo.

Suporte multidesporto

Registe corrida, ciclismo, caminhada, esqui e outros desportos ao ar livre numa única linha cronológica com resumos por desporto.

API REST e federação

Uma API REST documentada e federação ActivityPub opcional permitem-lhe programar integrações e partilhar atividades através do fediverso.

Controlos de privacidade multiutilizador

Aloje contas para família, amigos ou membros do clube com definições de visibilidade por atividade e registo gerido pelo administrador.

Por que executar FitTrackee na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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