O Outline é uma base de conhecimento rápida e colaborativa, projetada para equipas que valorizam tanto um design bonito quanto a edição colaborativa em tempo real sem interrupções. Construído em torno de um editor Markdown com comandos de barra, hierarquias de documentos aninhadas e organização baseada em coleções, oferece às equipas de engenharia, produto e operações um espaço de trabalho estruturado para documentação que é funcional e visualmente atraente. Histórico de versões, permissões granulares e suporte para vários provedores SSO tornam-no adequado para organizações de qualquer tamanho.

Autoalojar o Outline no seu próprio VPS significa que não há restrições de preço por utilizador – membros de equipa ilimitados a um custo de infraestrutura fixo. A sua documentação e propriedade intelectual permanecem sob o seu controlo, sem acesso de dados de terceiros, enquanto o PostgreSQL e o Redis são executados localmente para um desempenho ideal, sem dependências de serviços externos.