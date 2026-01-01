Implemente Outline com instalação de um clique.
Base de conhecimento e wiki de código aberto moderna com colaboração em tempo real, pesquisa avançada e edição Markdown atrativa para equipas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Outline
O Outline é uma base de conhecimento rápida e colaborativa, projetada para equipas que valorizam tanto um design bonito quanto a edição colaborativa em tempo real sem interrupções. Construído em torno de um editor Markdown com comandos de barra, hierarquias de documentos aninhadas e organização baseada em coleções, oferece às equipas de engenharia, produto e operações um espaço de trabalho estruturado para documentação que é funcional e visualmente atraente. Histórico de versões, permissões granulares e suporte para vários provedores SSO tornam-no adequado para organizações de qualquer tamanho.
Autoalojar o Outline no seu próprio VPS significa que não há restrições de preço por utilizador – membros de equipa ilimitados a um custo de infraestrutura fixo. A sua documentação e propriedade intelectual permanecem sob o seu controlo, sem acesso de dados de terceiros, enquanto o PostgreSQL e o Redis são executados localmente para um desempenho ideal, sem dependências de serviços externos.
Principais características de Outline
Colaboração em Tempo Real
Vários membros da equipa podem editar o mesmo documento em simultâneo com comentários e sugestões inline, tornando os sprints de documentação e os ciclos de revisão contínuos.
Pesquisa de texto completo poderosa
Pesquise instantaneamente em todos os documentos e coleções, com os resultados classificados por relevância, para que a informação correta surja em segundos, em vez de minutos de navegação.
Autenticação Flexível
Integra-se com Google, Slack, Azure AD, GitHub e fornecedores OIDC personalizados, permitindo que as equipas iniciem sessão com credenciais existentes sem gerir contas separadas.
Histórico de versões
Cada alteração de documento é rastreada com visualização de diferenças e restauração completa, proporcionando às equipas uma rede de segurança para edições acidentais e um registo de auditoria para conformidade.
Organização da Coleção
Organize documentos em hierarquias aninhadas e coleções com controlos de partilha granulares públicos, de equipa ou privados que se adequam a qualquer estrutura de equipa.
Por que executar Outline na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion