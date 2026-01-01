Implemente o TinyAuth com instalação de um clique.
Middleware Traefik forward-auth leve que adiciona um ecrã de login a qualquer aplicação auto-hospedada com uma única etiqueta.
Escolha um plano VPS para TinyAuth
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com TinyAuth
TinyAuth é um middleware de autenticação autoalojado leve que adiciona um ecrã de login a qualquer aplicação em execução por trás do proxy inverso Traefik. Ao contrário dos fornecedores de identidade completos, o TinyAuth é um único binário Go com base em SQLite, implementável em segundos com configuração mínima. Uma única etiqueta de middleware no ficheiro Docker Compose de qualquer aplicação é tudo o que é preciso para restringir o acesso através de um nome de utilizador e palavra-passe ou login OAuth.
Autoalojar o TinyAuth no seu VPS significa que cada aplicação que implementa — dashboards, ferramentas de desenvolvimento, serviços de monitorização — partilha uma única camada de autenticação sem expor esses serviços publicamente. A integração OAuth com Google, GitHub e qualquer fornecedor OIDC permite que os membros da equipa iniciem sessão com credenciais existentes, e o suporte TOTP integrado adiciona uma camada de autenticação de dois fatores sem exigir um serviço adicional.
Principais características de TinyAuth
Traefik Autenticação de Encaminhamento
Adicione uma barreira de login a qualquer aplicação encaminhada pelo Traefik, adicionando uma única etiqueta de middleware — não são necessárias alterações à aplicação protegida.
Suporte ao Fornecedor OAuth
Permita o início de sessão através do Google, GitHub ou qualquer fornecedor compatível com OIDC para que os membros da equipa utilizem as credenciais existentes em vez de gerir palavras-passe separadas.
TOTP Autenticação de dois fatores
Aplique palavras-passe de uso único baseadas no tempo a qualquer conta, reforçando o acesso a aplicações autoalojadas sem implementar um serviço 2FA dedicado.
Partilha de Cookies de Subdomínio
Um único login TinyAuth abrange todas as aplicações alojadas em subdomínios do mesmo domínio, para que os utilizadores se autentiquem uma vez e se movam livremente por toda a stack.
Zero Dependências Externas
Funciona como um único binário com armazenamento SQLite – sem necessidade de Redis, PostgreSQL, ou LDAP, mantendo a pegada de recursos mínima em qualquer plano VPS.
Por que executar TinyAuth na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.