TinyAuth é um middleware de autenticação autoalojado leve que adiciona um ecrã de login a qualquer aplicação em execução por trás do proxy inverso Traefik. Ao contrário dos fornecedores de identidade completos, o TinyAuth é um único binário Go com base em SQLite, implementável em segundos com configuração mínima. Uma única etiqueta de middleware no ficheiro Docker Compose de qualquer aplicação é tudo o que é preciso para restringir o acesso através de um nome de utilizador e palavra-passe ou login OAuth.

Autoalojar o TinyAuth no seu VPS significa que cada aplicação que implementa — dashboards, ferramentas de desenvolvimento, serviços de monitorização — partilha uma única camada de autenticação sem expor esses serviços publicamente. A integração OAuth com Google, GitHub e qualquer fornecedor OIDC permite que os membros da equipa iniciem sessão com credenciais existentes, e o suporte TOTP integrado adiciona uma camada de autenticação de dois fatores sem exigir um serviço adicional.