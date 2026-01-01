O VueTorrent é um substituto de interface web de código aberto para o qBittorrent, construído com Vue 3 e Vuetify por uma comunidade ativa de contribuidores. Substitui a interface padrão desatualizada do qBittorrent por uma aplicação de página única rápida e responsiva, projetada para parecer nativa tanto em navegadores de desktop quanto em dispositivos móveis, incluindo a instalação como uma Aplicação Web Progressiva.

Esta implementação agrupa o VueTorrent com a imagem qBittorrent do LinuxServer através de um mod Docker oficialmente suportado, assim, um único contentor fornece tanto o motor BitTorrent quanto a interface moderna. O autoalojamento num VPS oferece seeding sempre ativo, largura de banda de datacenter e compatibilidade total com a stack de automação arr através da WebAPI padrão do qBittorrent.