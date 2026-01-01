Implemente o VueTorrent com instalação em um clique.
Interface web Vue.js moderna para qBittorrent com um design elegante e otimizado para dispositivos móveis, e ricas funcionalidades de gestão de torrents.
Escolha um plano VPS para VueTorrent
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com VueTorrent
O VueTorrent é um substituto de interface web de código aberto para o qBittorrent, construído com Vue 3 e Vuetify por uma comunidade ativa de contribuidores. Substitui a interface padrão desatualizada do qBittorrent por uma aplicação de página única rápida e responsiva, projetada para parecer nativa tanto em navegadores de desktop quanto em dispositivos móveis, incluindo a instalação como uma Aplicação Web Progressiva.
Esta implementação agrupa o VueTorrent com a imagem qBittorrent do LinuxServer através de um mod Docker oficialmente suportado, assim, um único contentor fornece tanto o motor BitTorrent quanto a interface moderna. O autoalojamento num VPS oferece seeding sempre ativo, largura de banda de datacenter e compatibilidade total com a stack de automação arr através da WebAPI padrão do qBittorrent.
Principais características de VueTorrent
Vue 3 UI Web
Interface de página única construída em Vue 3 e Vuetify substitui a interface de utilizador padrão desatualizada do qBittorrent com navegação fluida e atualizações em tempo real.
Pronto para mobile e PWA
O layout responsivo funciona em telemóveis e tablets e pode ser instalado como uma Aplicação Web Progressiva para uma experiência com sensação nativa.
Temas claros e escuros
Temas claros e escuros integrados com colunas de painel configuráveis permitem personalizar quais propriedades de torrent são visíveis num relance.
Atalhos do teclado
Atalhos de teclado de primeira classe, incluindo seleção múltipla, foco na pesquisa e fecho de diálogos, aceleram a gestão diária de torrents.
API Completa do qBittorrent
Utiliza a WebAPI padrão do qBittorrent, por isso, Sonarr, Radarr, Lidarr e outras ferramentas arr funcionam sem qualquer configuração adicional.
Backend agrupado
É fornecido como um mod Docker sobre o qBittorrent do LinuxServer, assim, um único contentor fornece tanto o motor de torrent como a interface de utilizador moderna.
Por que executar VueTorrent na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.