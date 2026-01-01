O Swing Music oferece à sua coleção de áudio pessoal a experiência de qualidade de streaming que os serviços comerciais fornecem — sem taxas de subscrição, restrições de licenciamento ou compressão de áudio. Analisa automaticamente as suas pastas de música, extrai metadados e organiza tudo por artista, álbum e género com uma interface web polida que inclui arte de álbum, exibição de letras e mixes diários personalizados gerados a partir do seu histórico de audição.

O autoalojamento no seu VPS oferece acesso remoto fiável à sua biblioteca a partir de qualquer lugar, sem depender das velocidades de upload domésticas ou de IPs dinâmicos. Os formatos FLAC e lossless são reproduzidos nativamente para que a sua fidelidade de áudio nunca seja comprometida, e os perfis multiutilizador significam que toda a família pode partilhar uma biblioteca, mantendo históricos de audição separados.