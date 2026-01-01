Implemente o Swing Music com um clique.
Servidor de streaming de música autoalojado com uma interface semelhante ao Spotify para a sua coleção de áudio pessoal, mixes diários, letras e suporte FLAC.
Escolha um plano VPS para Swing Music
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Swing Music
O Swing Music oferece à sua coleção de áudio pessoal a experiência de qualidade de streaming que os serviços comerciais fornecem — sem taxas de subscrição, restrições de licenciamento ou compressão de áudio. Analisa automaticamente as suas pastas de música, extrai metadados e organiza tudo por artista, álbum e género com uma interface web polida que inclui arte de álbum, exibição de letras e mixes diários personalizados gerados a partir do seu histórico de audição.
O autoalojamento no seu VPS oferece acesso remoto fiável à sua biblioteca a partir de qualquer lugar, sem depender das velocidades de upload domésticas ou de IPs dinâmicos. Os formatos FLAC e lossless são reproduzidos nativamente para que a sua fidelidade de áudio nunca seja comprometida, e os perfis multiutilizador significam que toda a família pode partilhar uma biblioteca, mantendo históricos de audição separados.
Principais características de Swing Music
Streaming de áudio sem perdas
Transmite FLAC e outros formatos sem perdas nativamente, sem transcodificação ou compressão, preservando a qualidade de áudio completa das suas gravações.
Misturas Diárias
Gera listas de reprodução personalizadas a partir do seu histórico de audição, revelando álbuns que não ouviu recentemente e mantendo a sua biblioteca atualizada.
Exibição de letras
Mostra letras sincronizadas durante a reprodução para que possa acompanhar sem ter de mudar para uma aplicação ou separador do navegador diferente.
Scrobbling do Last.fm
Regista cada faixa que reproduz no Last.fm automaticamente, mantendo as suas estatísticas de audição e recomendações de música atualizadas.
Perfis multiutilizador
Cada utilizador mantém o seu histórico de reprodução, favoritos e recomendações enquanto partilha a mesma biblioteca de música no servidor.
Por que executar Swing Music na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.