Implemente o ownCloud com uma instalação de um clique.
Plataforma de sincronização e partilha de ficheiros de código aberto que lhe oferece uma nuvem privada para os seus documentos, fotos e dados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ownCloud
O ownCloud é uma plataforma de sincronização e partilha de ficheiros autoalojada que oferece a conveniência do armazenamento na cloud — acesso a partir de qualquer lugar, sincronização entre dispositivos, partilha com colegas de equipa — inteiramente dentro da sua própria infraestrutura. Ao contrário do Google Drive ou Dropbox, o ownCloud armazena os seus ficheiros no seu próprio servidor, mantendo documentos e dados sensíveis sob o seu controlo direto.
Utilizado por empresas, universidades e indivíduos preocupados com a privacidade em todo o mundo, o ownCloud suporta controlo de versões de ficheiros, permissões de partilha granulares e clientes de sincronização para Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Esta implementação inclui MariaDB para armazenamento de dados fiável e Redis para cache de desempenho.
Principais características de ownCloud
Sincronização entre dispositivos
Clientes de desktop para Windows, macOS e Linux, e aplicações iOS e Android mantêm os ficheiros sincronizados em todos os seus dispositivos automaticamente.
Partilha granular de ficheiros
Partilhe ficheiros e pastas com utilizadores internos ou convidados externos, com controlo sobre as permissões de visualização, edição e partilha, e as datas de expiração de links.
Versionamento de ficheiros
Cada edição de ficheiro cria uma nova versão que pode navegar e restaurar, protegendo contra substituições acidentais e perda de dados.
Acesso WebDAV
Monte o ownCloud como uma unidade de rede em qualquer sistema operativo utilizando o servidor WebDAV integrado sem instalar um cliente de sincronização dedicado.
Mercado de aplicações
Estenda a funcionalidade com aplicações para edição de documentos de escritório, análise antivírus, autenticação LDAP e autenticação de dois fatores a partir do marketplace do ownCloud.
Por que executar ownCloud na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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