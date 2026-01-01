O ownCloud é uma plataforma de sincronização e partilha de ficheiros autoalojada que oferece a conveniência do armazenamento na cloud — acesso a partir de qualquer lugar, sincronização entre dispositivos, partilha com colegas de equipa — inteiramente dentro da sua própria infraestrutura. Ao contrário do Google Drive ou Dropbox, o ownCloud armazena os seus ficheiros no seu próprio servidor, mantendo documentos e dados sensíveis sob o seu controlo direto.

Utilizado por empresas, universidades e indivíduos preocupados com a privacidade em todo o mundo, o ownCloud suporta controlo de versões de ficheiros, permissões de partilha granulares e clientes de sincronização para Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Esta implementação inclui MariaDB para armazenamento de dados fiável e Redis para cache de desempenho.