Implemente DVinyl com instalação de um clique.
Gestor de coleções autoalojado que cataloga e avalia vinis, CDs, livros, filmes e videojogos numa única biblioteca.
Escolha um plano VPS para DVinyl
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com DVinyl
DVinyl é um gestor de coleções de código aberto construído para entusiastas de media física que desejam um lar único e personalizável para os seus vinis, CDs, cassetes, livros, banda desenhada, Blu-rays, DVDs e videojogos. Extrai metadados ricos e arte de capa de Discogs, Hardcover, TMDB e IGDB, depois estima o valor de mercado para lançamentos musicais para que os colecionadores possam acompanhar o valor real das suas prateleiras.
Alojar o DVinyl no seu próprio VPS mantém o seu inventário completo de coleções, etiquetas de localização e dados da lista de desejos sob o seu controlo, em vez de estarem bloqueados numa aplicação de terceiros ou numa folha de cálculo. A base de dados MongoDB incluída garante que o seu catálogo persiste através das atualizações, e um sistema de autenticação privado permite-lhe navegar sozinho ou partilhar uma visualização apenas de leitura com amigos.
Principais características de DVinyl
Biblioteca multiformato
Catalogue vinil, CDs, cassetes, livros, banda desenhada, Blu-rays, DVDs e videojogos lado a lado numa coleção unificada, em vez de alternar entre aplicações separadas.
Avaliação de mercado do Discogs
Obtenha estimativas de mercado mínimas, médias e máximas em tempo real do Discogs para que saiba sempre o valor da sua coleção de música no mercado secundário.
Importação do Discogs com um clique
Importe uma coleção Discogs existente na íntegra num único clique ou adicione novos itens por ID de Lançamento sem ter de voltar a digitar os dados do artista, editora ou faixa.
Painel de controlo personalizável
Crie a sua vista inicial com widgets de estatísticas modulares, atalhos de navegação configuráveis e temas visuais por categoria que correspondem a como navega.
Rastreamento de localização física
Etiqueta onde cada item está nas suas prateleiras, em armazenamento ou emprestado, para que possa encontrar um registo ou livro específico sem ter de vasculhar toda a coleção.
Lista de desejos e partilha
Acompanhe descobertas futuras numa lista de desejos dedicada e disponibilize o seu catálogo através de autenticação integrada para navegação privada ou partilha apenas de leitura.
Por que executar DVinyl na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.