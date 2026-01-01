DVinyl é um gestor de coleções de código aberto construído para entusiastas de media física que desejam um lar único e personalizável para os seus vinis, CDs, cassetes, livros, banda desenhada, Blu-rays, DVDs e videojogos. Extrai metadados ricos e arte de capa de Discogs, Hardcover, TMDB e IGDB, depois estima o valor de mercado para lançamentos musicais para que os colecionadores possam acompanhar o valor real das suas prateleiras.

Alojar o DVinyl no seu próprio VPS mantém o seu inventário completo de coleções, etiquetas de localização e dados da lista de desejos sob o seu controlo, em vez de estarem bloqueados numa aplicação de terceiros ou numa folha de cálculo. A base de dados MongoDB incluída garante que o seu catálogo persiste através das atualizações, e um sistema de autenticação privado permite-lhe navegar sozinho ou partilhar uma visualização apenas de leitura com amigos.