O Kestra é uma plataforma de orquestração de workflows de código aberto, orientada a eventos, criada para engenheiros que precisam de agendar, executar e monitorizar pipelines complexos sem escrever código de infraestrutura repetitivo. Combina uma definição de workflow declarativa baseada em YAML com um editor visual em tempo real, um gráfico de topologia em tempo real e repetição de execução – tornando-o acessível para iniciantes e poderoso o suficiente para grandes equipas de engenharia de dados.

Autoalojar o Kestra no seu VPS oferece-lhe workflows ilimitados, soberania total dos dados e a capacidade de ligar a qualquer serviço interno ou base de dados sem expor credenciais a um fornecedor SaaS. A biblioteca de plugins incorporada cobre mais de 400 integrações prontas a usar.