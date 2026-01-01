Implemente Kestra com instalação num clique.
Plataforma de orquestração de fluxo de trabalho de código aberto que permite construir, agendar e monitorizar pipelines de dados e fluxos de trabalho de automação com um editor visual.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Kestra
O Kestra é uma plataforma de orquestração de workflows de código aberto, orientada a eventos, criada para engenheiros que precisam de agendar, executar e monitorizar pipelines complexos sem escrever código de infraestrutura repetitivo. Combina uma definição de workflow declarativa baseada em YAML com um editor visual em tempo real, um gráfico de topologia em tempo real e repetição de execução – tornando-o acessível para iniciantes e poderoso o suficiente para grandes equipas de engenharia de dados.
Autoalojar o Kestra no seu VPS oferece-lhe workflows ilimitados, soberania total dos dados e a capacidade de ligar a qualquer serviço interno ou base de dados sem expor credenciais a um fornecedor SaaS. A biblioteca de plugins incorporada cobre mais de 400 integrações prontas a usar.
Principais características de Kestra
Editor de fluxo de trabalho visual
Crie e edite fluxos de trabalho numa vista de topologia baseada no navegador que é renderizada em tempo real enquanto escreve YAML — não é necessária uma ferramenta de diagramação separada.
Gatilhos orientados por eventos
Acione fluxos de trabalho em agendamentos, webhooks, chegadas de ficheiros, eventos de fila de mensagens ou alterações na base de dados com tipos de acionadores incorporados.
400+ Plugins
Ligue-se a AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs e a dezenas de bases de dados sem escrever código de conector.
Repetição da Execução
Reexecutar qualquer execução anterior de qualquer tarefa, inspecionar as entradas e saídas em cada passo e depurar falhas sem reiniciar todo o pipeline.
Execução de Tarefas Paralelas
Execute grupos de tarefas em paralelo ou em sequência dentro do mesmo fluxo de trabalho para maximizar o débito e minimizar a latência da pipeline de ponta a ponta.
Por que executar Kestra na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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