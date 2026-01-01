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Arquivador de YouTube autoalojado que descarrega, indexa e transmite a sua coleção de vídeos a partir do seu próprio servidor.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com TubeArchivist

O TubeArchivist é uma plataforma de arquivo do YouTube autoalojada que coloca a sua coleção de vídeos sob o seu próprio controlo. Subscreve canais, descarrega vídeos automaticamente via yt-dlp e indexa tudo com o Elasticsearch para que possa pesquisar em títulos, descrições, legendas e comentários. Os vídeos são servidos através de um leitor web integrado com histórico de visualização e acompanhamento de progresso — não é necessária uma conta do YouTube ou ligação à internet após o descarregamento.

Ao contrário das ferramentas de descarregamento únicas, o TubeArchivist funciona continuamente em segundo plano. Preserva metadados, miniaturas, legendas e comentários juntamente com cada ficheiro de vídeo, e integra-se com o Jellyfin e o Plex para utilizadores de servidores multimédia que desejam o seu arquivo juntamente com outros conteúdos.

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O que pode criar com {name}

Principais características de TubeArchivist

Subscrições de canal

Subscreva os canais do YouTube e descarregue automaticamente novos carregamentos num horário programado, mantendo o arquivo atualizado sem intervenção manual.

Pesquisa de texto completo

O Elasticsearch indexa títulos de vídeo, descrições, legendas e comentários para que possa encontrar instantaneamente qualquer vídeo em toda a sua biblioteca por palavra-chave.

Integração do SponsorBlock

Ignora automaticamente segmentos de patrocinadores, introduções, finais e preenchimento durante a reprodução, utilizando dados do SponsorBlock provenientes da comunidade.

Exportação de Jellyfin e Plex

Plugins complementares para Jellyfin e Plex permitem navegar pela sua biblioteca TubeArchivist diretamente dentro do seu servidor de multimédia existente.

Arquivamento de subtítulos

Transfere e indexa legendas de cada vídeo arquivado, permitindo a pesquisa por palavra-chave no conteúdo falado em toda a sua coleção.

Arquivamento de comentários

Opcionalmente, arquiva o fio de comentários completo para cada vídeo juntamente com o ficheiro de multimédia, preservando o contexto da comunidade que o YouTube pode remover.

Por que executar TubeArchivist na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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