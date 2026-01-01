O TubeArchivist é uma plataforma de arquivo do YouTube autoalojada que coloca a sua coleção de vídeos sob o seu próprio controlo. Subscreve canais, descarrega vídeos automaticamente via yt-dlp e indexa tudo com o Elasticsearch para que possa pesquisar em títulos, descrições, legendas e comentários. Os vídeos são servidos através de um leitor web integrado com histórico de visualização e acompanhamento de progresso — não é necessária uma conta do YouTube ou ligação à internet após o descarregamento.

Ao contrário das ferramentas de descarregamento únicas, o TubeArchivist funciona continuamente em segundo plano. Preserva metadados, miniaturas, legendas e comentários juntamente com cada ficheiro de vídeo, e integra-se com o Jellyfin e o Plex para utilizadores de servidores multimédia que desejam o seu arquivo juntamente com outros conteúdos.