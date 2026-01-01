Implemente Maxun com instalação de um clique.
Plataforma de código aberto sem código para transformar qualquer site em fluxos de trabalho de extração de dados estruturados e automatizados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Maxun
Maxun é uma plataforma de dados web de código aberto e sem código que lhe permite extrair, raspar, rastrear e pesquisar a web sem escrever código. Utilizando um gravador visual, basta navegar num website e o Maxun transforma as suas ações num robô de extração reutilizável — sem necessidade de conhecimentos de programação. A extração alimentada por IA permite-lhe descrever em linguagem simples os dados que pretende e tê-los recuperados automaticamente.
O autoalojamento do Maxun no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre os seus dados raspados, agendamento e integrações. A plataforma suporta a exportação para Google Sheets, Airtable e webhooks, e inclui um SDK e CLI completos para programadores que queiram ir mais longe. Esta implementação inclui PostgreSQL para persistência de dados e MinIO para armazenamento de ficheiros, proporcionando-lhe uma configuração completa e pronta para produção.
Principais características de Maxun
Gravador sem programação
Grave as ações de navegação uma vez e a Maxun converte-as num robô de extração repetível – sem necessidade de código.
Extração de Dados de IA
Descreva os dados que pretende em linguagem natural e deixe que a extração impulsionada por LLM os localize e estruture para si.
Rastreamento Web
Rastreie websites inteiros automaticamente, descobrindo e extraindo conteúdo de cada página relevante dentro do âmbito definido.
Execuções Agendadas
Configure robôs para serem executados num agendamento e entregar dados estruturados atualizados para o destino escolhido sem intervenção manual.
Integrações flexíveis
Exporte os dados extraídos diretamente para o Google Sheets, Airtable ou qualquer endpoint de webhook com suporte de integração incorporado.
Por que executar Maxun na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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