Maxun é uma plataforma de dados web de código aberto e sem código que lhe permite extrair, raspar, rastrear e pesquisar a web sem escrever código. Utilizando um gravador visual, basta navegar num website e o Maxun transforma as suas ações num robô de extração reutilizável — sem necessidade de conhecimentos de programação. A extração alimentada por IA permite-lhe descrever em linguagem simples os dados que pretende e tê-los recuperados automaticamente.

O autoalojamento do Maxun no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre os seus dados raspados, agendamento e integrações. A plataforma suporta a exportação para Google Sheets, Airtable e webhooks, e inclui um SDK e CLI completos para programadores que queiram ir mais longe. Esta implementação inclui PostgreSQL para persistência de dados e MinIO para armazenamento de ficheiros, proporcionando-lhe uma configuração completa e pronta para produção.