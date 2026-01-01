nopCommerce é a plataforma de e-commerce baseada em .NET mais descarregada do mundo, confiada por milhares de empresas para gerir lojas online de todos os tamanhos. Construída em ASP.NET Core, inclui um painel de administração completo em termos de funcionalidades para gerir produtos, encomendas, clientes, descontos e envios, e suporta PostgreSQL, MySQL e Microsoft SQL Server de forma nativa.

A arquitetura aberta da plataforma suporta milhares de plugins e temas do marketplace nopCommerce, permitindo que os comerciantes expandam as suas lojas sem modificar o código principal. O autoalojamento no seu próprio VPS significa zero taxas de transação, controlo total sobre os dados dos clientes e sem custos por venda, independentemente do volume de receita.