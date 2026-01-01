Implemente o nopCommerce com instalação de um clique
Plataforma de comércio eletrónico ASP.NET de código aberto que impulsiona milhares de lojas online com um painel de administração completo e mais de 1 700 extensões de marketplace.
Escolha um plano VPS para nopCommerce
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com nopCommerce
nopCommerce é a plataforma de e-commerce baseada em .NET mais descarregada do mundo, confiada por milhares de empresas para gerir lojas online de todos os tamanhos. Construída em ASP.NET Core, inclui um painel de administração completo em termos de funcionalidades para gerir produtos, encomendas, clientes, descontos e envios, e suporta PostgreSQL, MySQL e Microsoft SQL Server de forma nativa.
A arquitetura aberta da plataforma suporta milhares de plugins e temas do marketplace nopCommerce, permitindo que os comerciantes expandam as suas lojas sem modificar o código principal. O autoalojamento no seu próprio VPS significa zero taxas de transação, controlo total sobre os dados dos clientes e sem custos por venda, independentemente do volume de receita.
Principais características de nopCommerce
Painel de administração completo
Gira produtos, categorias, encomendas, clientes, descontos e regras de envio a partir de um único e abrangente painel de administração.
Suporte multi-loja
Gerencie várias lojas online independentes a partir de uma única instalação nopCommerce, cada uma com o seu próprio catálogo, preços e tema.
Ecossistema de plugins do Marketplace
Estenda a sua loja com gateways de pagamento, transportadoras, integrações ERP e temas personalizados de mais de 1 700 extensões do marketplace.
Vendas internacionais
A gestão integrada de multi-moeda, multi-idioma e impostos facilita a venda a clientes em qualquer país.
Ferramentas de SEO e marketing
Funcionalidades de SEO integradas, recuperação de carrinhos abandonados, pontos de fidelidade e ferramentas de preços promocionais geram tráfego e compras repetidas.
Por que executar nopCommerce na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.