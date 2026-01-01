LinkAce é um arquivo de favoritos de código aberto construído para pessoas que desejam uma custódia organizada e a longo prazo de cada link que recolhem. Captura títulos e descrições automaticamente, monitoriza URLs guardados para alvos quebrados ou movidos, e pode entregar páginas ao Internet Archive para que fontes importantes permaneçam acessíveis mesmo quando o site original desaparece.

O autoalojamento do LinkAce no seu próprio VPS mantém o seu histórico de leitura, pesquisa e listas partilhadas longe de rastreadores de terceiros e serviços de favoritos proprietários. A base de dados MariaDB e a cache Redis incluídas oferecem-lhe uma base de conhecimento rápida e privada que possui totalmente, com bookmarklets de navegador, feeds RSS e uma API REST completa para integrações.