Implemente o LinkAce com instalação de um clique.
Arquivo de favoritos autoalojado com monitorização automática de links, pesquisa de texto completo e uma API REST completa.
Escolha um plano VPS para LinkAce
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LinkAce
LinkAce é um arquivo de favoritos de código aberto construído para pessoas que desejam uma custódia organizada e a longo prazo de cada link que recolhem. Captura títulos e descrições automaticamente, monitoriza URLs guardados para alvos quebrados ou movidos, e pode entregar páginas ao Internet Archive para que fontes importantes permaneçam acessíveis mesmo quando o site original desaparece.
O autoalojamento do LinkAce no seu próprio VPS mantém o seu histórico de leitura, pesquisa e listas partilhadas longe de rastreadores de terceiros e serviços de favoritos proprietários. A base de dados MariaDB e a cache Redis incluídas oferecem-lhe uma base de conhecimento rápida e privada que possui totalmente, com bookmarklets de navegador, feeds RSS e uma API REST completa para integrações.
Principais características de LinkAce
Monitorização automatizada de links
Verificações agendadas assinalam ligações quebradas ou movidas para que o seu arquivo não se deteriore silenciosamente com o tempo.
Backup do Internet Archive
Envie URLs guardados para a Wayback Machine automaticamente e mantenha cópias legíveis de páginas que desaparecem.
Listas, etiquetas e pesquisa
Organize os marcadores com listas aninhadas e etiquetas, e encontre tudo rapidamente através de uma pesquisa filtrada avançada.
API REST Cheia
Integre o LinkAce com extensões de navegador, clientes móveis, Zapier e scripts personalizados através de uma API totalmente documentada.
Ligações públicas e privadas
Marque cada marcador como privado, interno ou público e partilhe coleções selecionadas através de feeds RSS dedicados.
Importação e exportação de HTML
Importe os marcadores de navegador existentes ou exporte o seu arquivo completo a qualquer momento, sem bloqueio de fornecedor.
Por que executar LinkAce na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.