Implemente Chevereto numa instalação de um clique.
Plataforma de partilha de imagens e vídeos autoalojada para construir a sua própria comunidade de multimédia ao estilo Imgur ou Flickr.
Escolha um plano VPS para Chevereto
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Chevereto
Chevereto é uma plataforma de alojamento de imagens e vídeos madura e auto-hospedada, confiada por comunidades desde 2007. Oferece tudo o que é necessário para gerir um site de partilha de multimédia completo — registo de utilizadores, perfis, autenticação de dois fatores, organização avançada de multimédia através de categorias, etiquetas e álbuns, além de controlos de privacidade granulares por carregamento para conteúdo público, privado ou protegido por palavra-passe.
Executar o Chevereto no seu próprio VPS mantém cada carregamento, conta de utilizador e fluxo de receita sob o seu controlo total, sem taxas por imagem ou restrições de conteúdo. Este modelo agrupa o Chevereto com o MariaDB para metadados de conteúdo e o Redis para armazenamento rápido de sessão e cache, enquanto o Traefik trata do encaminhamento HTTPS automaticamente, para que a plataforma esteja pronta para aceitar o seu primeiro carregamento em minutos.
Principais características de Chevereto
Partilha de imagens e vídeos
Aloje imagens e vídeos com miniaturas, leitores incorporados e ligações diretas prontas para partilhar em qualquer plataforma.
Álbuns e etiquetas
Organize o conteúdo em álbuns e categorize os carregamentos com etiquetas para que os visitantes possam navegar e pesquisar uma biblioteca de multimédia em crescimento.
Contas de utilizador e funções
Utilizadores registados obtêm perfis, autenticação de dois fatores e permissões baseadas em funções geridas através do painel de administração.
Controlos de privacidade
As definições de privacidade por carregamento permitem aos proprietários marcar o conteúdo como público, privado ou protegido por palavra-passe para se adequar a qualquer cenário de partilha.
Interface multilínguas
Lance uma comunidade em qualquer uma das mais de 30 línguas suportadas sem instalar pacotes ou temas adicionais.
Por que executar Chevereto na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.