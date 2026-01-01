Chevereto é uma plataforma de alojamento de imagens e vídeos madura e auto-hospedada, confiada por comunidades desde 2007. Oferece tudo o que é necessário para gerir um site de partilha de multimédia completo — registo de utilizadores, perfis, autenticação de dois fatores, organização avançada de multimédia através de categorias, etiquetas e álbuns, além de controlos de privacidade granulares por carregamento para conteúdo público, privado ou protegido por palavra-passe.

Executar o Chevereto no seu próprio VPS mantém cada carregamento, conta de utilizador e fluxo de receita sob o seu controlo total, sem taxas por imagem ou restrições de conteúdo. Este modelo agrupa o Chevereto com o MariaDB para metadados de conteúdo e o Redis para armazenamento rápido de sessão e cache, enquanto o Traefik trata do encaminhamento HTTPS automaticamente, para que a plataforma esteja pronta para aceitar o seu primeiro carregamento em minutos.