O Xibo CMS é uma plataforma de sinalização digital madura e totalmente de código aberto, utilizada para criar layouts, organizar bibliotecas de multimédia e agendar conteúdo em frotas de ecrãs — desde um único ecrã de receção a milhares de pontos de extremidade em todo o país. O CMS gere utilizadores, permissões, campanhas, segmentação diária (dayparting) e relatórios de prova de reprodução, enquanto os Xibo Players leves, a correr em Android, webOS, Tizen, Linux ou Windows, renderizam o conteúdo no ecrã.

O autoalojamento do Xibo CMS no seu VPS mantém os agendamentos, análises de audiência e ativos de multimédia sob o seu controlo, sem taxas SaaS por ecrã. Este modelo fornece o CMS com MySQL, o retransmissor de mensagens XMR para controlo de reprodutores em tempo real, Memcached para armazenamento em cache e QuickChart para gráficos incorporados — tudo interligado e exposto através do proxy reverso Traefik pré-instalado com HTTPS automático.