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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Xibo CMS

O Xibo CMS é uma plataforma de sinalização digital madura e totalmente de código aberto, utilizada para criar layouts, organizar bibliotecas de multimédia e agendar conteúdo em frotas de ecrãs — desde um único ecrã de receção a milhares de pontos de extremidade em todo o país. O CMS gere utilizadores, permissões, campanhas, segmentação diária (dayparting) e relatórios de prova de reprodução, enquanto os Xibo Players leves, a correr em Android, webOS, Tizen, Linux ou Windows, renderizam o conteúdo no ecrã.

O autoalojamento do Xibo CMS no seu VPS mantém os agendamentos, análises de audiência e ativos de multimédia sob o seu controlo, sem taxas SaaS por ecrã. Este modelo fornece o CMS com MySQL, o retransmissor de mensagens XMR para controlo de reprodutores em tempo real, Memcached para armazenamento em cache e QuickChart para gráficos incorporados — tudo interligado e exposto através do proxy reverso Traefik pré-instalado com HTTPS automático.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Xibo CMS

Designer de Layout

Crie layouts multizona misturando imagens, vídeo, páginas web, RSS, tickers e widgets usando um editor visual de arrastar e largar no navegador.

Marcação e segmentação horária

Agende campanhas por intervalo de datas, hora do dia, dia da semana, recorrência ou prioridade – incluindo reprodução com reconhecimento geográfico e acionada por eventos.

Exibir gestão de grupos

Organize centenas ou milhares de ecrãs em grupos e etiquetas, e depois atribua diferentes programações a cada segmento a partir de uma consola central.

Controlo em tempo real do jogador

O retransmissor de mensagens XMR incluído envia alterações de layout, pedidos de captura de ecrã e comandos para os jogadores conectados no momento em que publica.

Relatórios de comprovativo de reprodução

Capture estatísticas de reprodução por ecrã para conformidade e reconciliação de anúncios, com relatórios exportáveis como CSV ou apresentados como gráficos.

Jogadores multiplataforma

Emparelhe o CMS com Xibo Players gratuitos ou licenciados em Android, webOS, Tizen, Linux e Windows para operar virtualmente qualquer hardware de sinalização.

Por que executar Xibo CMS na Hostinger

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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