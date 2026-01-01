Implemente o Xibo CMS com instalação de um clique.
SGC de sinalização digital de código aberto para agendar layouts e multimédia em redes de ecrãs a partir de um servidor central.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Xibo CMS
O Xibo CMS é uma plataforma de sinalização digital madura e totalmente de código aberto, utilizada para criar layouts, organizar bibliotecas de multimédia e agendar conteúdo em frotas de ecrãs — desde um único ecrã de receção a milhares de pontos de extremidade em todo o país. O CMS gere utilizadores, permissões, campanhas, segmentação diária (dayparting) e relatórios de prova de reprodução, enquanto os Xibo Players leves, a correr em Android, webOS, Tizen, Linux ou Windows, renderizam o conteúdo no ecrã.
O autoalojamento do Xibo CMS no seu VPS mantém os agendamentos, análises de audiência e ativos de multimédia sob o seu controlo, sem taxas SaaS por ecrã. Este modelo fornece o CMS com MySQL, o retransmissor de mensagens XMR para controlo de reprodutores em tempo real, Memcached para armazenamento em cache e QuickChart para gráficos incorporados — tudo interligado e exposto através do proxy reverso Traefik pré-instalado com HTTPS automático.
Principais características de Xibo CMS
Designer de Layout
Crie layouts multizona misturando imagens, vídeo, páginas web, RSS, tickers e widgets usando um editor visual de arrastar e largar no navegador.
Marcação e segmentação horária
Agende campanhas por intervalo de datas, hora do dia, dia da semana, recorrência ou prioridade – incluindo reprodução com reconhecimento geográfico e acionada por eventos.
Exibir gestão de grupos
Organize centenas ou milhares de ecrãs em grupos e etiquetas, e depois atribua diferentes programações a cada segmento a partir de uma consola central.
Controlo em tempo real do jogador
O retransmissor de mensagens XMR incluído envia alterações de layout, pedidos de captura de ecrã e comandos para os jogadores conectados no momento em que publica.
Relatórios de comprovativo de reprodução
Capture estatísticas de reprodução por ecrã para conformidade e reconciliação de anúncios, com relatórios exportáveis como CSV ou apresentados como gráficos.
Jogadores multiplataforma
Emparelhe o CMS com Xibo Players gratuitos ou licenciados em Android, webOS, Tizen, Linux e Windows para operar virtualmente qualquer hardware de sinalização.
Por que executar Xibo CMS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.