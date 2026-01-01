Implemente Apache Solr com instalação de um clique.
Plataforma de pesquisa de código aberto de nível empresarial que permite pesquisa de texto completo, navegação facetada e indexação em tempo real para qualquer aplicação.
Escolha um plano VPS para Apache Solr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apache Solr
O Apache Solr é uma plataforma de pesquisa de código aberto comprovada em combate, construída sobre o Apache Lucene, utilizada por milhares de organizações em todo o mundo. Lida com pesquisa de texto integral, navegação facetada, destaque de resultados, pesquisa espacial e gestão de documentos avançada — tudo através de uma API REST que funciona com qualquer linguagem ou framework.
Hospedar o Solr no seu próprio VPS oferece controlo total sobre a sua infraestrutura de pesquisa, privacidade de dados e otimização de desempenho, sem taxas por consulta ou dependência de fornecedor. Quer precise de pesquisa de site, descoberta de produtos para e-commerce ou recuperação de documentos empresariais, o ecossistema maduro do Solr e o esquema extensível tornam-no uma base comprovada.
Principais características de Apache Solr
Pesquisa de Texto Completo
A análise de texto com tecnologia Lucene, com tokenização, stemming, sinónimos e ajuste de relevância, oferece resultados precisos em grandes coleções de documentos.
Navegação Facetada
Filtros nativos permitem aos utilizadores filtrar por categoria, preço, data ou qualquer campo indexado — o motor padrão por trás das interfaces de e-commerce e de filtragem de conteúdo.
Indexação em tempo real
Documentos indexados tornam-se pesquisáveis em segundos, permitindo pesquisa quase em tempo real para aplicações que exigem resultados atualizados.
Processamento de Documentos Ricos
A integração incorporada do Apache Tika extrai e indexa automaticamente texto de PDFs, documentos Word, HTML e mais de mil outros formatos de ficheiro.
REST API
Consultar e atualizar o índice via HTTP com respostas JSON, XML ou CSV – nenhuma biblioteca cliente específica do Solr é necessária para integrar com qualquer stack.
Por que executar Apache Solr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.