O Apache Solr é uma plataforma de pesquisa de código aberto comprovada em combate, construída sobre o Apache Lucene, utilizada por milhares de organizações em todo o mundo. Lida com pesquisa de texto integral, navegação facetada, destaque de resultados, pesquisa espacial e gestão de documentos avançada — tudo através de uma API REST que funciona com qualquer linguagem ou framework.

Hospedar o Solr no seu próprio VPS oferece controlo total sobre a sua infraestrutura de pesquisa, privacidade de dados e otimização de desempenho, sem taxas por consulta ou dependência de fornecedor. Quer precise de pesquisa de site, descoberta de produtos para e-commerce ou recuperação de documentos empresariais, o ecossistema maduro do Solr e o esquema extensível tornam-no uma base comprovada.