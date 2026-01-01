Aptabase é uma plataforma de análise de código aberto e com foco na privacidade, construída para programadores de aplicações móveis, desktop e web. Ao contrário das ferramentas de análise de websites que monitorizam visualizações de página, o Aptabase foca-se no rastreamento de eventos baseado em SDK — os programadores instrumentam as suas aplicações com SDKs leves para Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri e outros, para capturar eventos nomeados com propriedades opcionais. O resultado é um painel de controlo de alto sinal que mostra o que os utilizadores realmente fazem dentro da sua aplicação, sem cookies, rastreamento por impressão digital (fingerprinting) ou rastreamento entre sites.

Alojando o Aptabase num VPS (servidor privado virtual) mantém todos os dados de análise na sua própria infraestrutura, tornando a conformidade com o RGPD simples e eliminando o preço por evento que os fornecedores de análise na cloud cobram à medida que a utilização aumenta.