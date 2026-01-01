Implemente o Aptabase com instalação de um clique.
Plataforma de análise de código aberto, focada na privacidade, para aplicações móveis, de desktop e web com integração de SDK leve.
Escolha um plano VPS para Aptabase
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Aptabase
Aptabase é uma plataforma de análise de código aberto e com foco na privacidade, construída para programadores de aplicações móveis, desktop e web. Ao contrário das ferramentas de análise de websites que monitorizam visualizações de página, o Aptabase foca-se no rastreamento de eventos baseado em SDK — os programadores instrumentam as suas aplicações com SDKs leves para Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri e outros, para capturar eventos nomeados com propriedades opcionais. O resultado é um painel de controlo de alto sinal que mostra o que os utilizadores realmente fazem dentro da sua aplicação, sem cookies, rastreamento por impressão digital (fingerprinting) ou rastreamento entre sites.
Alojando o Aptabase num VPS (servidor privado virtual) mantém todos os dados de análise na sua própria infraestrutura, tornando a conformidade com o RGPD simples e eliminando o preço por evento que os fornecedores de análise na cloud cobram à medida que a utilização aumenta.
Principais características de Aptabase
Rastreamento de eventos do SDK
Instrumente a aplicação com uma única chamada de SDK para monitorizar eventos nomeados e propriedades em todas as plataformas, sem configuração complexa.
Privacidade por design
Sem cookies, sem recolha de impressões digitais e sem rastreamento entre sites — totalmente em conformidade com o RGPD e regulamentos de privacidade, pronto a usar.
SDKs multiplataforma
SDKs oficiais para Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri e muito mais abrangem todas as principais plataformas de desenvolvimento de aplicações.
Painel em tempo real
Veja os eventos e a atividade do utilizador em tempo real com um painel de controlo limpo e minimalista que mostra o que realmente importa, sem ruído.
Propriedade total dos dados
Todos os dados de análise permanecem no seu VPS – sem dependência de fornecedor, sem preços por evento e sem que nenhuma plataforma de terceiros receba os seus dados de utilizador.
Por que executar Aptabase na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise autoalojada Node.js para monitorização de sites focada na privacidade.