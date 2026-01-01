Implemente o Zammad com um clique.
Plataforma de helpdesk e apoio ao cliente de código aberto que transforma email, chat e canais sociais num único fluxo de trabalho de tickets.
Escolha um plano VPS para Zammad
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Zammad
Zammad é um sistema de helpdesk e apoio ao cliente totalmente de código aberto que consolida conversas de email, chat, telefone, Twitter, Facebook e Telegram numa única fila de tickets. Os agentes trabalham a partir de uma única caixa de entrada enquanto os clientes os contactam através do canal que preferirem, e cada interação é registada num perfil de cliente unificado com um histórico de auditoria completo.
O autoalojamento de Zammad no seu próprio VPS mantém os dados dos clientes, as transcrições das conversas e as métricas de SLA sob o seu controlo, sem taxas de licenciamento por agente. A plataforma adapta-se desde um balcão de apoio de uma só pessoa a uma operação de várias equipas com fluxos de trabalho personalizados, artigos de base de conhecimento e controlo de tempo.
Principais características de Zammad
Caixa de entrada multicanal
Centralize os tickets de email, chat web, Telegram, Twitter, Facebook e telefone numa única fila para que os agentes nunca tenham de alternar entre ferramentas.
SLA e escalonamento
Defina metas de resposta e resolução por cliente ou tipo de ticket, com escalonamentos automáticos quando os prazos são excedidos.
Base de conhecimento
Publique artigos públicos e internos com suporte multilingue para evitar tickets repetitivos e integrar novos agentes mais rapidamente.
Pesquisa de texto completo
A pesquisa com suporte Elasticsearch em todos os tickets, artigos e registos de clientes devolve resultados em milissegundos, mesmo em grande escala.
Fluxos de trabalho personalizados
Crie automações baseadas em gatilhos e tarefas agendadas que encaminham tickets, enviam respostas e atualizam campos sem escrever código.
REST API e webhooks
Integre o Zammad com CRMs, ferramentas de monitorização e chatbots através de uma API REST abrangente e webhooks de saída.
Por que executar Zammad na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.