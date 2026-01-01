Zammad é um sistema de helpdesk e apoio ao cliente totalmente de código aberto que consolida conversas de email, chat, telefone, Twitter, Facebook e Telegram numa única fila de tickets. Os agentes trabalham a partir de uma única caixa de entrada enquanto os clientes os contactam através do canal que preferirem, e cada interação é registada num perfil de cliente unificado com um histórico de auditoria completo.

O autoalojamento de Zammad no seu próprio VPS mantém os dados dos clientes, as transcrições das conversas e as métricas de SLA sob o seu controlo, sem taxas de licenciamento por agente. A plataforma adapta-se desde um balcão de apoio de uma só pessoa a uma operação de várias equipas com fluxos de trabalho personalizados, artigos de base de conhecimento e controlo de tempo.