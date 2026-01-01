Iceshrimp.NET é uma reescrita completa do servidor fediverso Iceshrimp, trocando a stack Node.js original por um backend .NET moderno e um frontend Blazor WebAssembly. O resultado é uma rede social federada que executa o ActivityPub com uma fração da memória e do consumo de CPU dos servidores da família Misskey, mantendo-se totalmente compatível com o fediverso mais amplo.

Alojar o Iceshrimp no seu VPS mantém a sua comunidade, conteúdo e políticas de moderação sob o seu controlo — sem feeds algorítmicos, sem publicidade e sem dependência de plataforma. Uma API compatível com Mastodon também permite que os utilizadores mantenham os seus clientes móveis e web favoritos.