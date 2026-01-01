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Rede social ActivityPub descentralizada construída em .NET, sucedendo o Misskey com um backend mais rápido e eficiente.

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Iceshrimp

Iceshrimp.NET é uma reescrita completa do servidor fediverso Iceshrimp, trocando a stack Node.js original por um backend .NET moderno e um frontend Blazor WebAssembly. O resultado é uma rede social federada que executa o ActivityPub com uma fração da memória e do consumo de CPU dos servidores da família Misskey, mantendo-se totalmente compatível com o fediverso mais amplo.

Alojar o Iceshrimp no seu VPS mantém a sua comunidade, conteúdo e políticas de moderação sob o seu controlo — sem feeds algorítmicos, sem publicidade e sem dependência de plataforma. Uma API compatível com Mastodon também permite que os utilizadores mantenham os seus clientes móveis e web favoritos.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Iceshrimp

Federação ActivityPub

Conecta-se nativamente com Mastodon, Misskey, Pleroma e o resto do fediverso para que os seus utilizadores possam seguir e interagir através de milhares de servidores independentes.

API compatível com Mastodon

O suporte integrado para clientes populares do Mastodon como Elk, Phanpy, Ice Cubes e Tusky significa que os utilizadores mantêm as aplicações que já adoram.

Backend .NET Enxuto

O novo backend .NET é significativamente mais rápido e mais eficiente em termos de recursos do que os servidores da família Misskey, tornando os planos de VPS mais pequenos viáveis para alojamento federado.

Pré-visualização pública configurável

Uma pré-visualização pública apenas em HTML permite que visitantes sem sessão iniciada naveguem por conteúdo local sem expor a aplicação cliente completa, com controlos granulares sobre o que é mostrado.

Listas de Recolha e Bloqueio Autorizadas

O suporte integrado para obtenção autorizada, modos de federação de lista de bloqueio ou lista de permissões, e validação de assinatura configurável fornece aos administradores ferramentas de moderação robustas.

Migração de Iceshrimp-JS

Um caminho de atualização bem suportado significa que as instâncias existentes do Iceshrimp-JS podem migrar para o novo backend sem perder contas, publicações ou seguidores.

Por que executar Iceshrimp na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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