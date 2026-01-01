O Universal Media Server é um servidor de multimédia de código aberto, compatível com DLNA, que transmite vídeo, música e fotos para qualquer dispositivo de reprodução compatível — incluindo smart TVs, consolas de jogos, leitores de Blu-ray e aplicações móveis. Lida com a transcodificação em tempo real para formatos não suportados pelo dispositivo de destino, utilizando FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth e VLC como backends de processamento.

Uma interface web integrada permite configurar pastas de multimédia, perfis de transcodificação e definições de dispositivos conectados a partir de qualquer navegador. Não é necessária uma base de dados externa — o Universal Media Server armazena a sua configuração localmente e cria caches de metadados automaticamente. O autoalojamento no seu VPS mantém todo o tráfego de multimédia sob o seu controlo.