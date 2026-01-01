Implemente o Universal Media Server com instalação de um clique.
Servidor multimédia de código aberto compatível com DLNA para a transmissão de vídeo, música e fotografias para qualquer TV, consola ou leitor compatível.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Universal Media Server
O Universal Media Server é um servidor de multimédia de código aberto, compatível com DLNA, que transmite vídeo, música e fotos para qualquer dispositivo de reprodução compatível — incluindo smart TVs, consolas de jogos, leitores de Blu-ray e aplicações móveis. Lida com a transcodificação em tempo real para formatos não suportados pelo dispositivo de destino, utilizando FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth e VLC como backends de processamento.
Uma interface web integrada permite configurar pastas de multimédia, perfis de transcodificação e definições de dispositivos conectados a partir de qualquer navegador. Não é necessária uma base de dados externa — o Universal Media Server armazena a sua configuração localmente e cria caches de metadados automaticamente. O autoalojamento no seu VPS mantém todo o tráfego de multimédia sob o seu controlo.
Principais características de Universal Media Server
Streaming DLNA e UPnP
Transmite vídeo, áudio e imagens para qualquer dispositivo compatível com DLNA ou UPnP – televisões inteligentes, consolas, leitores de Blu-ray e aplicações móveis.
Transcodificação em tempo real
Converte automaticamente multimédia para um formato que o dispositivo de destino suporta, utilizando FFmpeg, MEncoder, VLC e outros transcodificadores incluídos.
Interface de Gestão Web
Configure pastas de multimédia, perfis de dispositivo e definições de transcodificação a partir de uma interface de administração baseada no navegador, sem acesso à linha de comandos.
Apoio a Formatos Abrangentes
Suporta praticamente todos os formatos de vídeo e áudio, incluindo MKV, AVI, MP4, FLAC e outros, com deteção automática de codecs por dispositivo.
Não é Necessária Base de Dados
As caches de configuração e metadados são armazenadas como ficheiros locais – não é necessário um serviço de base de dados separado para executar o servidor.
Por que executar Universal Media Server na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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