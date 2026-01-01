Unleash é uma plataforma de gestão de funcionalidades de código aberto de nível empresarial, confiada por equipas em mais de 1.000 organizações. Desacopla a implementação de código da ativação de funcionalidades — implemente em produção a qualquer momento e ative funcionalidades seletivamente para utilizadores específicos, lançamentos percentuais ou ambientes através de um painel de controlo web, sem reimplementar.

O autoalojamento do Unleash mantém toda a configuração de sinalizadores e dados de segmentação de utilizadores dentro da sua própria infraestrutura. Com mais de 15 SDKs oficiais que abrangem todas as principais linguagens e frameworks, toda a sua organização de engenharia pode adotar sinalizadores de funcionalidades com um fluxo de trabalho consistente — desde testes A/B e lançamentos canary até interruptores de emergência.