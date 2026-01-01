Implemente o Unleash com instalação de um clique.
Plataforma de gestão de feature flags de código aberto para lançamentos de funcionalidades seguros e graduais em qualquer pilha tecnológica.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Unleash
Unleash é uma plataforma de gestão de funcionalidades de código aberto de nível empresarial, confiada por equipas em mais de 1.000 organizações. Desacopla a implementação de código da ativação de funcionalidades — implemente em produção a qualquer momento e ative funcionalidades seletivamente para utilizadores específicos, lançamentos percentuais ou ambientes através de um painel de controlo web, sem reimplementar.
O autoalojamento do Unleash mantém toda a configuração de sinalizadores e dados de segmentação de utilizadores dentro da sua própria infraestrutura. Com mais de 15 SDKs oficiais que abrangem todas as principais linguagens e frameworks, toda a sua organização de engenharia pode adotar sinalizadores de funcionalidades com um fluxo de trabalho consistente — desde testes A/B e lançamentos canary até interruptores de emergência.
Principais características de Unleash
Lançamentos graduais
Disponibilize funcionalidades a uma percentagem configurável de utilizadores e expanda a cobertura de forma incremental, detetando problemas antes que afetem todos.
Mais de 15 SDKs oficiais
SDKs Nativos para Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android, e mais mantêm a avaliação de funcionalidades rápida e local.
Segmentação de ambiente
Manter estados de funcionalidades independentes por ambiente – desenvolvimento, staging, produção – a partir de um único painel de controlo sem duplicar a configuração.
Estratégias de ativação
Segmentar por ID de utilizador, intervalo de IP, nome do anfitrião ou campos de contexto personalizados para controlar com precisão quem vê cada funcionalidade.
Registo de auditoria completo
Cada alteração de sinalizador é registada com autor e carimbo de data/hora, proporcionando um histórico completo para depuração e conformidade.
Por que executar Unleash na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.