Baserow é uma plataforma no-code de código aberto que permite às equipas criar bases de dados colaborativas, ferramentas internas e workflows automatizados através de uma interface de folha de cálculo familiar — sem SQL, sem configuração de infraestrutura e sem preços por registo. Tabelas, tipos de campo avançados, vistas, formulários e uma API REST tornam-na uma alternativa prática ao Airtable para equipas de produto, operações, marketing e engenharia.

Autoalojar o Baserow no seu próprio VPS mantém os registos de clientes, rastreadores de projetos, dados de CRM e respostas de formulários dentro da sua infraestrutura, em vez da base de dados de um fornecedor SaaS. Controla os limites de armazenamento, retenção, integrações e acesso — e evita taxas por utilizador que escalam com o tamanho da equipa à medida que o seu uso aumenta.