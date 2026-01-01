Implemente o Baserow com instalação de um clique.
Base de dados sem código de código aberto e alternativa ao Airtable para criar folhas de cálculo colaborativas, fluxos de trabalho e ferramentas internas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Baserow
Baserow é uma plataforma no-code de código aberto que permite às equipas criar bases de dados colaborativas, ferramentas internas e workflows automatizados através de uma interface de folha de cálculo familiar — sem SQL, sem configuração de infraestrutura e sem preços por registo. Tabelas, tipos de campo avançados, vistas, formulários e uma API REST tornam-na uma alternativa prática ao Airtable para equipas de produto, operações, marketing e engenharia.
Autoalojar o Baserow no seu próprio VPS mantém os registos de clientes, rastreadores de projetos, dados de CRM e respostas de formulários dentro da sua infraestrutura, em vez da base de dados de um fornecedor SaaS. Controla os limites de armazenamento, retenção, integrações e acesso — e evita taxas por utilizador que escalam com o tamanho da equipa à medida que o seu uso aumenta.
Principais características de Baserow
UI da Folha de cálculo
Edite dados através de uma interface de grelha familiar com ordenação, filtragem, agrupamento e edição de células em linha que se assemelha ao Excel ou Google Sheets.
Tipos de campo ricos
Combine texto, números, datas, seleção única e múltipla, fórmulas, anexos de ficheiros, ligações entre tabelas e campos de pesquisa num único esquema.
Múltiplas visualizações
Visualize a mesma tabela como uma grelha, quadro kanban, calendário, galeria ou formulário para apoiar diferentes fluxos de trabalho da equipa sem duplicar dados.
Formulários e partilha
Publique formulários públicos que escrevem diretamente nas suas tabelas e partilhe vistas apenas de leitura ou editáveis com colaboradores fora da sua área de trabalho.
API REST e webhooks
Cada tabela expõe uma API REST tipada e gatilhos de webhook, permitindo integrar o Baserow com aplicações personalizadas, automações e ferramentas de BI.
Por que executar Baserow na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.