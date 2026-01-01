Implemente Mbin com instalação em um clique.
Agregador de links federado e plataforma de discussão com alojamento próprio, construídos sobre ActivityPub — uma ramificação de Kbin impulsionada pela comunidade.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Mbin
Mbin é um agregador de conteúdo federado e de código aberto que combina partilha de links, discussões encadeadas, votação e microblogging numa única plataforma. Como um fork do Kbin mantido pela comunidade, comunica-se nativamente com o ActivityPub, para que a sua instância interopere com Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed e o fediverso mais amplo sem pontes ou infraestrutura adicional.
Executar o Mbin no seu próprio VPS oferece-lhe um canto autogovernado do fediverso onde define as regras, modera as revistas e mantém cada publicação e voto numa base de dados que lhe pertence. Não há empresa central, sem publicidade, sem feeds algorítmicos a reordenar cronologias e sem termos de plataforma que possam mudar sem aviso prévio.
Principais características de Mbin
Federação ActivityPub
O suporte nativo a ActivityPub conecta a sua instância com Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed e todos os outros servidores compatíveis do fediverso.
Revistas e tópicos
Organize o conteúdo em revistas baseadas em tópicos com comentários encadeados ao estilo Reddit, votação e uma experiência familiar de agregador de links.
Microblogging integrado
Publique atualizações curtas juntamente com tópicos de formato longo e faça com que ambos cheguem ao mesmo público federado a partir de uma conta.
Controlos de moderação e federação
Moderadores por revista, ferramentas de administração a nível da instância e listas de permissão ou bloqueio da federação permitem-lhe moldar a comunidade que deseja alojar.
OAuth e REST API
Servidor OAuth 2.0 de primeira classe e API REST documentada potenciam clientes móveis de terceiros, bots e integrações.
Código aberto e liderado pela comunidade
Licenciado sob AGPL e mantido por uma comunidade ativa de contribuidores após a ramificação do Kbin – sem dependência de um único fornecedor.
Por que executar Mbin na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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