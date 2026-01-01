Mbin é um agregador de conteúdo federado e de código aberto que combina partilha de links, discussões encadeadas, votação e microblogging numa única plataforma. Como um fork do Kbin mantido pela comunidade, comunica-se nativamente com o ActivityPub, para que a sua instância interopere com Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed e o fediverso mais amplo sem pontes ou infraestrutura adicional.

Executar o Mbin no seu próprio VPS oferece-lhe um canto autogovernado do fediverso onde define as regras, modera as revistas e mantém cada publicação e voto numa base de dados que lhe pertence. Não há empresa central, sem publicidade, sem feeds algorítmicos a reordenar cronologias e sem termos de plataforma que possam mudar sem aviso prévio.