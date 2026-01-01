O Jaeger é um projeto graduado da CNCF para rastreamento distribuído de ponta a ponta, originalmente construído na Uber para monitorizar milhares de microsserviços. Captura como os pedidos se propagam através do seu sistema – revelando dependências de serviço, falhas de tempo, propagação de erros e gargalos de latência que são invisíveis apenas com o registo tradicional. Esta implementação suporta o OpenTelemetry Protocol (OTLP) de forma nativa para compatibilidade com bibliotecas de instrumentação modernas.

A auto-hospedagem do Jaeger mantém os dados de rastreamento – que frequentemente contêm identificadores de utilizador, consultas de base de dados e detalhes internos da API – inteiramente na sua própria infraestrutura. Evita o preço por rastreamento de fornecedores comerciais de APM e mantém controlo total sobre a retenção e o acesso, com custos previsíveis que escalam com o seu VPS em vez do seu volume de tráfego.