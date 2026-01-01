Implemente Jaeger com instalação de um clique.
Plataforma de rastreamento distribuído de código aberto para monitorizar fluxos de pedidos e diagnosticar problemas de desempenho em arquiteturas de microsserviços.
Escolha um plano VPS para Jaeger
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Jaeger
O Jaeger é um projeto graduado da CNCF para rastreamento distribuído de ponta a ponta, originalmente construído na Uber para monitorizar milhares de microsserviços. Captura como os pedidos se propagam através do seu sistema – revelando dependências de serviço, falhas de tempo, propagação de erros e gargalos de latência que são invisíveis apenas com o registo tradicional. Esta implementação suporta o OpenTelemetry Protocol (OTLP) de forma nativa para compatibilidade com bibliotecas de instrumentação modernas.
A auto-hospedagem do Jaeger mantém os dados de rastreamento – que frequentemente contêm identificadores de utilizador, consultas de base de dados e detalhes internos da API – inteiramente na sua própria infraestrutura. Evita o preço por rastreamento de fornecedores comerciais de APM e mantém controlo total sobre a retenção e o acesso, com custos previsíveis que escalam com o seu VPS em vez do seu volume de tráfego.
Principais características de Jaeger
Apoio OpenTelemetry
A ingestão OTLP nativa significa que qualquer aplicação instrumentada com SDKs OpenTelemetry pode enviar rastreios para o Jaeger sem exportadores personalizados.
Grafo de Dependência de Serviços
Gráficos de serviço gerados automaticamente mostram as relações de chamada e os volumes de pedidos entre cada serviço na sua arquitetura.
Análise de Rastreamento Aprofundada
Linhas de tempo de rastreamento detalhadas detalham cada período e operação com durações, etiquetas e registos para identificar consultas lentas e erros.
Comparação de Rastreio
Compare rastreamentos de antes e depois de uma implementação para identificar rapidamente regressões de desempenho ou novos padrões de erro introduzidos por alterações de código.
Amostragem Adaptativa
Controle dinamicamente o volume de recolha de rastreios para equilibrar a profundidade de observabilidade com os custos de armazenamento e ingestão em sistemas de alto tráfego.
Por que executar Jaeger na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.