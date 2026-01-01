O Radarr é um gestor abrangente e automatizado de coleções de filmes para utilizadores de Usenet e BitTorrent. Monitoriza feeds RSS para novos lançamentos que correspondam aos seus perfis de qualidade, aciona transferências através de clientes como o qBittorrent ou o SABnzbd, e renomeia e organiza a sua biblioteca automaticamente. O suporte para formatos personalizados permite-lhe direcionar codificações específicas — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — e o Radarr irá atualizar os ficheiros existentes quando surgirem lançamentos melhores.

Executar o Radarr num VPS mantém-no ativo 24 horas por dia com largura de banda consistente, garantindo que nunca perde uma janela de lançamento. Integra-se diretamente com o Plex, Jellyfin e Emby para atualizar a sua biblioteca de servidor multimédia no momento em que um novo ficheiro é adicionado, e combina naturalmente com o Sonarr, Lidarr e Prowlarr para um ecossistema multimédia automatizado completo.