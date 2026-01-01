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Gestor automatizado de coleções de filmes que monitoriza lançamentos, descarrega através do seu cliente preferido e mantém a sua biblioteca organizada.

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Radarr

O Radarr é um gestor abrangente e automatizado de coleções de filmes para utilizadores de Usenet e BitTorrent. Monitoriza feeds RSS para novos lançamentos que correspondam aos seus perfis de qualidade, aciona transferências através de clientes como o qBittorrent ou o SABnzbd, e renomeia e organiza a sua biblioteca automaticamente. O suporte para formatos personalizados permite-lhe direcionar codificações específicas — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — e o Radarr irá atualizar os ficheiros existentes quando surgirem lançamentos melhores.

Executar o Radarr num VPS mantém-no ativo 24 horas por dia com largura de banda consistente, garantindo que nunca perde uma janela de lançamento. Integra-se diretamente com o Plex, Jellyfin e Emby para atualizar a sua biblioteca de servidor multimédia no momento em que um novo ficheiro é adicionado, e combina naturalmente com o Sonarr, Lidarr e Prowlarr para um ecossistema multimédia automatizado completo.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Radarr

Monitorização Automatizada

A monitorização de feeds RSS deteta novos lançamentos de filmes no momento em que aparecem e enfileira automaticamente os downloads com base nas suas preferências de qualidade.

Perfis de Qualidade

Defina resoluções aceitáveis, codecs e tamanhos de ficheiro por filme, para que apenas as versões que realmente pretende sejam descarregadas e mantidas.

Atualizações automáticas

O Radarr monitoriza lançamentos de melhor qualidade após o download inicial e substitui os ficheiros de forma transparente, mantendo a sua biblioteca com a máxima qualidade ao longo do tempo.

Integração de Servidor de Multimédia

As notificações automáticas de atualização da biblioteca para Plex, Jellyfin e Emby significam que os filmes recém-descarregados aparecem na sua aplicação de streaming em segundos.

Lista de Importações

Importe listas de observação do IMDb, Trakt e TMDb para adicionar filmes à sua fila monitorizada automaticamente à medida que marca títulos para ver.

Por que executar Radarr na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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