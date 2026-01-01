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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Morphic

Morphic é um motor de busca de código aberto alimentado por IA que combina grandes modelos de linguagem com pesquisa web em tempo real para produzir respostas estruturadas e com fontes citadas. Em vez de uma lista classificada de links, o Morphic lê e sintetiza conteúdo web para que os utilizadores obtenham uma resposta direta com referências que podem verificar. Suporta modelos OpenAI, Anthropic, Google Gemini e Ollama locais, permitindo-lhe escolher o backend de IA que se adapta às suas necessidades.

Autoalojar o Morphic mantém cada consulta de pesquisa e histórico de conversação no seu próprio servidor. Esta implementação inclui o SearXNG como backend de pesquisa, pelo que não é necessária uma subscrição de API de pesquisa externa — apenas uma chave de fornecedor de IA e o seu VPS.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Morphic

Respostas generativas citadas

Morphic sintetiza informações de múltiplas fontes e apresenta uma resposta estruturada com citações em linha, para que os utilizadores possam ler e verificar cada afirmação.

Suporte a IA de múltiplos provedores

Alterne entre OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, ou uma instância local do Ollama sem alterar a interface — basta atualizar a sua chave de API.

Histórico de chat persistente

Cada conversa de pesquisa é guardada no PostgreSQL, para que os utilizadores possam retomar conversas anteriores, continuar com perguntas de seguimento e partilhar os resultados através de um link.

Pesquisa privada incluída

O SearXNG está incluído como o motor de pesquisa web, o que significa que não é necessária uma subscrição de API de pesquisa e as consultas nunca chegam a fornecedores de pesquisa comerciais.

Perguntas de acompanhamento

Morphic suporta conversas multi-turno dentro de um tópico de pesquisa, permitindo aos utilizadores refinar, expandir ou redirecionar qualquer resposta sem recomeçar.

Por que executar Morphic na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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