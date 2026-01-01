Morphic é um motor de busca de código aberto alimentado por IA que combina grandes modelos de linguagem com pesquisa web em tempo real para produzir respostas estruturadas e com fontes citadas. Em vez de uma lista classificada de links, o Morphic lê e sintetiza conteúdo web para que os utilizadores obtenham uma resposta direta com referências que podem verificar. Suporta modelos OpenAI, Anthropic, Google Gemini e Ollama locais, permitindo-lhe escolher o backend de IA que se adapta às suas necessidades.

Autoalojar o Morphic mantém cada consulta de pesquisa e histórico de conversação no seu próprio servidor. Esta implementação inclui o SearXNG como backend de pesquisa, pelo que não é necessária uma subscrição de API de pesquisa externa — apenas uma chave de fornecedor de IA e o seu VPS.