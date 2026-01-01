Implemente Morphic com instalação de um clique
Motor de busca de IA de código aberto que fornece respostas generativas e citadas em vez de listas de links.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Morphic
Morphic é um motor de busca de código aberto alimentado por IA que combina grandes modelos de linguagem com pesquisa web em tempo real para produzir respostas estruturadas e com fontes citadas. Em vez de uma lista classificada de links, o Morphic lê e sintetiza conteúdo web para que os utilizadores obtenham uma resposta direta com referências que podem verificar. Suporta modelos OpenAI, Anthropic, Google Gemini e Ollama locais, permitindo-lhe escolher o backend de IA que se adapta às suas necessidades.
Autoalojar o Morphic mantém cada consulta de pesquisa e histórico de conversação no seu próprio servidor. Esta implementação inclui o SearXNG como backend de pesquisa, pelo que não é necessária uma subscrição de API de pesquisa externa — apenas uma chave de fornecedor de IA e o seu VPS.
Principais características de Morphic
Respostas generativas citadas
Morphic sintetiza informações de múltiplas fontes e apresenta uma resposta estruturada com citações em linha, para que os utilizadores possam ler e verificar cada afirmação.
Suporte a IA de múltiplos provedores
Alterne entre OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, ou uma instância local do Ollama sem alterar a interface — basta atualizar a sua chave de API.
Histórico de chat persistente
Cada conversa de pesquisa é guardada no PostgreSQL, para que os utilizadores possam retomar conversas anteriores, continuar com perguntas de seguimento e partilhar os resultados através de um link.
Pesquisa privada incluída
O SearXNG está incluído como o motor de pesquisa web, o que significa que não é necessária uma subscrição de API de pesquisa e as consultas nunca chegam a fornecedores de pesquisa comerciais.
Perguntas de acompanhamento
Morphic suporta conversas multi-turno dentro de um tópico de pesquisa, permitindo aos utilizadores refinar, expandir ou redirecionar qualquer resposta sem recomeçar.
Por que executar Morphic na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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