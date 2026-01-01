Implemente o Odoo com instalação de um clique.
Suite ERP e CRM de código aberto que abrange vendas, contabilidade, inventário, e-commerce e muito mais numa plataforma integrada.
Escolha um plano VPS para Odoo
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Odoo
Odoo é uma suite de gestão empresarial de código aberto abrangente, utilizada por mais de 10 milhões de utilizadores em 120 países. O seu design modular permite-lhe começar com as aplicações de que precisa — CRM, contabilidade, inventário, e-commerce ou gestão de projetos — e expandir à medida que o seu negócio cresce, tudo a partir de uma única interface unificada.
O alojamento próprio do Odoo no seu VPS elimina os custos de subscrição por utilizador, mantém todos os seus dados empresariais sob o seu controlo e dá-lhe a liberdade de instalar módulos e integrações personalizadas sem restrições. Este modelo inclui PostgreSQL para armazenamento de dados fiável.
Principais características de Odoo
CRM e Vendas Integrados
Monitorize leads, gere pipelines e automatize os acompanhamentos num CRM que se liga diretamente à faturação e ao inventário.
Ecommerce integrado
Lance uma loja online com um criador de sites de arrastar e largar, catálogo de produtos e integrações de gateway de pagamento.
Contabilidade & Faturação
Gerir faturação multi-moeda, conformidade fiscal e reconciliação bancária sem uma ferramenta de contabilidade separada.
Inventário e Fabrico
Gerir o stock em vários armazéns, executar fluxos de trabalho MRP e acompanhar a produção com suporte para leitura de códigos de barras.
Loja de Aplicações Modular
Escolha entre mais de 30 000 módulos de terceiros para expandir o Odoo com fluxos de trabalho e integrações específicos da indústria.
Por que executar Odoo na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.