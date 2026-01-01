Odoo é uma suite de gestão empresarial de código aberto abrangente, utilizada por mais de 10 milhões de utilizadores em 120 países. O seu design modular permite-lhe começar com as aplicações de que precisa — CRM, contabilidade, inventário, e-commerce ou gestão de projetos — e expandir à medida que o seu negócio cresce, tudo a partir de uma única interface unificada.

O alojamento próprio do Odoo no seu VPS elimina os custos de subscrição por utilizador, mantém todos os seus dados empresariais sob o seu controlo e dá-lhe a liberdade de instalar módulos e integrações personalizadas sem restrições. Este modelo inclui PostgreSQL para armazenamento de dados fiável.