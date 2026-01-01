Implemente Mealie com instalação de um clique.
Gestor de receitas autoalojado que importa receitas de qualquer URL e as transforma em planos de refeições semanais com listas de compras.
Escolha um plano VPS para Mealie
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Mealie
O Mealie é um gestor de receitas autoalojado que importa receitas de qualquer website com um único clique, removendo anúncios e elementos desnecessários para armazenar receitas limpas e pesquisáveis permanentemente no seu servidor. Organiza receitas por etiqueta e tipo de cozinha, ajusta as porções automaticamente e exibe informações nutricionais — tudo num modo de culinária otimizado para dispositivos móveis.
Ter o Mealie autoalojado significa que a sua coleção de receitas sobrevive a encerramentos de websites e mudanças de plataforma, todos os membros da família podem aceder à mesma biblioteca, e o planeamento semanal de refeições gera listas de compras consolidadas sem quaisquer taxas de subscrição.
Principais características de Mealie
Importar com Um Clique
Cole qualquer URL de receita e o Mealie extrai automaticamente ingredientes e instruções, poupando horas de cópia manual.
Calendário de Planeamento de Refeições
Arraste receitas para um calendário semanal e gere uma lista de compras conjunta para todas as refeições planeadas num só clique.
Dimensionamento de Receitas
Ajuste os tamanhos das porções e todas as quantidades dos ingredientes recalculam instantaneamente – não é necessário cálculo manual.
Partilha Doméstica
O suporte multiutilizador permite que cada membro da família consulte a mesma biblioteca de receitas e contribua para o plano de refeições.
Armazenamento Permanente
Receitas armazenadas no seu VPS permanecem acessíveis mesmo quando os websites originais mudam, removem conteúdo ou ficam offline.
Por que executar Mealie na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.