Implemente WebTop com instalação de um clique.
Ambiente de trabalho Linux completo no seu navegador com sessões persistentes, gestão de ficheiros e suporte de áudio/vídeo.
Escolha um plano VPS para WebTop
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com WebTop
O WebTop oferece um ambiente de trabalho Linux completo acessível a partir de qualquer navegador através de streaming KasmVNC. Desenvolvido por LinuxServer.io, fornece KDE, XFCE e outros ambientes de trabalho com armazenamento persistente do diretório pessoal, gestão de ficheiros integrada, passagem de áudio e vídeo e desempenho gráfico fluido através de configuração de memória partilhada.
Autoalojar o WebTop num VPS proporciona um ambiente de trabalho remoto seguro acessível sem VPN ou software cliente RDP. É ideal para executar aplicações gráficas Linux a partir de ambientes restritos, proporcionando um espaço de trabalho consistente para desenvolvimento ou produtividade acessível a partir de qualquer dispositivo com um navegador.
Principais características de WebTop
Ambiente de trabalho baseado em navegador
Aceda a um ambiente de trabalho Linux completo a partir de qualquer navegador sem instalar VPN, RDP ou software cliente de ambiente de trabalho remoto.
Múltiplos ambientes de trabalho
Escolha entre KDE, XFCE, MATE e outros ambientes de trabalho, dependendo do seu fluxo de trabalho e das suas preferências de recursos.
Armazenamento persistente
O diretório pessoal e os dados da aplicação persistem entre sessões, mantendo os seus ficheiros e configurações intatos após reconexões.
Suporte de áudio e vídeo
A transmissão multimédia permite a reprodução de áudio e vídeo no ambiente de trabalho em contentor.
Acesso remoto seguro
Aceda ao ambiente de trabalho por HTTPS através do Traefik, sem expor as portas RDP ou VNC diretamente à internet.
Por que executar WebTop na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
BunkerM
Broker MQTT Mosquitto tudo-em-um com interface de utilizador web, editor ACL e monitorização em tempo real