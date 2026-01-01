O WebTop oferece um ambiente de trabalho Linux completo acessível a partir de qualquer navegador através de streaming KasmVNC. Desenvolvido por LinuxServer.io, fornece KDE, XFCE e outros ambientes de trabalho com armazenamento persistente do diretório pessoal, gestão de ficheiros integrada, passagem de áudio e vídeo e desempenho gráfico fluido através de configuração de memória partilhada.

Autoalojar o WebTop num VPS proporciona um ambiente de trabalho remoto seguro acessível sem VPN ou software cliente RDP. É ideal para executar aplicações gráficas Linux a partir de ambientes restritos, proporcionando um espaço de trabalho consistente para desenvolvimento ou produtividade acessível a partir de qualquer dispositivo com um navegador.