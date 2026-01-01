O MySpeed é uma ferramenta de monitorização de testes de velocidade leve e autoalojada que monitoriza continuamente o desempenho da sua ligação à internet. Executa testes de velocidade automatizados num agendamento configurável utilizando Ookla, LibreSpeed ou Cloudflare, e armazena os resultados localmente numa base de dados SQLite para que possa analisar tendências ao longo de dias, semanas e meses.

Além das medições brutas, o MySpeed oferece gráficos interativos, uma política de retenção de dados configurável, notificações de verificação de estado de saúde via email, Signal, WhatsApp ou Telegram, e métricas Prometheus opcionais para integração em stacks de observabilidade existentes. Todos os dados permanecem no seu próprio servidor — sem análises de terceiros, sem dependência da cloud e sem taxas por teste.