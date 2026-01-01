Implemente o MySpeed com instalação de um clique.
Rastreador de teste de velocidade da internet autoalojado que executa testes automatizados e visualiza o seu histórico de ligação ao longo do tempo.
Escolha um plano VPS para MySpeed
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com MySpeed
O MySpeed é uma ferramenta de monitorização de testes de velocidade leve e autoalojada que monitoriza continuamente o desempenho da sua ligação à internet. Executa testes de velocidade automatizados num agendamento configurável utilizando Ookla, LibreSpeed ou Cloudflare, e armazena os resultados localmente numa base de dados SQLite para que possa analisar tendências ao longo de dias, semanas e meses.
Além das medições brutas, o MySpeed oferece gráficos interativos, uma política de retenção de dados configurável, notificações de verificação de estado de saúde via email, Signal, WhatsApp ou Telegram, e métricas Prometheus opcionais para integração em stacks de observabilidade existentes. Todos os dados permanecem no seu próprio servidor — sem análises de terceiros, sem dependência da cloud e sem taxas por teste.
Principais características de MySpeed
Testes de velocidade automatizados
Agende testes recorrentes utilizando expressões cron para que a qualidade da sua ligação seja monitorizada continuamente sem intervenção manual.
Múltiplos fornecedores de teste
Escolha entre Ookla, LibreSpeed e Cloudflare como backend de teste de velocidade para obter resultados precisos e comparáveis do fornecedor em que confia.
Gráficos históricos
Visualize tendências de download, upload e ping em intervalos de tempo configuráveis para identificar padrões de degradação e responsabilizar o seu ISP.
Notificações de Saúde
Receba alertas por email, Signal, WhatsApp ou Telegram quando a sua ligação cair abaixo dos limites definidos.
Métricas Prometheus
Exportar resultados de testes de velocidade como métricas Prometheus para integrar com dashboards Grafana juntamente com a sua outra monitorização de infraestrutura.
Por que executar MySpeed na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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