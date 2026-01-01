Implemente Movary com instalação de um clique.
Rastreador de histórico de visualização de filmes autoalojado com scrobbling de Plex, Jellyfin, Emby e Trakt e estatísticas detalhadas.
Escolha um plano VPS para Movary
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Movary
Movary é uma aplicação web gratuita e de código aberto, desenvolvida especificamente para entusiastas de cinema que desejam ter total controlo sobre o seu histórico de visualizações. Recolhe metadados do The Movie Database e do IMDb, regista cada reprodução com carimbos de data/hora e classificações, e apresenta estatísticas detalhadas sobre os atores, realizadores, géneros, idiomas e décadas que moldam o seu gosto.
O alojamento próprio do Movary num VPS mantém o seu histórico de visualizações privado e portátil, com importações do Trakt, Letterboxd e Netflix, além de scrobbling automático do Plex, Jellyfin, Emby e Kodi. Ao contrário dos rastreadores comerciais, não há segmentação de anúncios, nem preços por utilizador, e os seus dados de visualização nunca saem do seu servidor.
Principais características de Movary
Scrobbling do Plex e Jellyfin
Registe automaticamente cada filme assistido no Plex, Jellyfin, Emby ou Kodi sem marcar manualmente as reproduções.
Estatísticas detalhadas de visualização
Veja os seus principais atores, realizadores, géneros, idiomas e décadas com gráficos que visualizam como o seu gosto evolui ao longo do tempo.
Importação do Trakt e do Letterboxd
Importe o histórico de visualizações existente do Trakt, Letterboxd ou Netflix no primeiro dia, em vez de começar do zero.
Classificações e notas pessoais
Classifique cada filme com pontuações e notas pessoais para reconstruir a imagem dos filmes que já viu.
Aplicação web instalável
Instale o Movary como uma aplicação web progressiva em telemóveis e computadores de secretária para uma experiência nativa sem uma loja de aplicações.
Suporte multiutilizador
Partilhe um servidor com amigos ou família, mantendo cada perfil, com a sua própria lista de visualização, classificações e estatísticas, totalmente isolado.
Por que executar Movary na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.