Movary é uma aplicação web gratuita e de código aberto, desenvolvida especificamente para entusiastas de cinema que desejam ter total controlo sobre o seu histórico de visualizações. Recolhe metadados do The Movie Database e do IMDb, regista cada reprodução com carimbos de data/hora e classificações, e apresenta estatísticas detalhadas sobre os atores, realizadores, géneros, idiomas e décadas que moldam o seu gosto.

O alojamento próprio do Movary num VPS mantém o seu histórico de visualizações privado e portátil, com importações do Trakt, Letterboxd e Netflix, além de scrobbling automático do Plex, Jellyfin, Emby e Kodi. Ao contrário dos rastreadores comerciais, não há segmentação de anúncios, nem preços por utilizador, e os seus dados de visualização nunca saem do seu servidor.