O Agente Beszel é o componente de recolha de dados da plataforma de monitorização Beszel. Instalado em cada servidor que se pretende observar, recolhe continuamente métricas de CPU, memória, disco e rede, juntamente com estatísticas de contentores Docker, e depois as encaminha de forma segura para um hub Beszel central para agregação e alertas.

O agente é deliberadamente minimalista – consome recursos negligenciáveis enquanto fornece uma visibilidade abrangente da saúde do sistema. A comunicação com o hub é assegurada por autenticação por token, e o acesso ao socket Docker confere-lhe uma visão completa ao nível do contentor sem exigir privilégios de host elevados para além dessa montagem do socket.