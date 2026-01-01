Implemente o Beszel Agent com instalação de um clique.
Agente de monitorização leve que recolhe métricas de servidor e contentor para o seu hub Beszel.
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O que pode criar com Beszel Agent
O Agente Beszel é o componente de recolha de dados da plataforma de monitorização Beszel. Instalado em cada servidor que se pretende observar, recolhe continuamente métricas de CPU, memória, disco e rede, juntamente com estatísticas de contentores Docker, e depois as encaminha de forma segura para um hub Beszel central para agregação e alertas.
O agente é deliberadamente minimalista – consome recursos negligenciáveis enquanto fornece uma visibilidade abrangente da saúde do sistema. A comunicação com o hub é assegurada por autenticação por token, e o acesso ao socket Docker confere-lhe uma visão completa ao nível do contentor sem exigir privilégios de host elevados para além dessa montagem do socket.
Principais características de Beszel Agent
Métricas do Sistema em Tempo Real
Monitoriza continuamente o uso da CPU, memória, disco e rede para que o seu Beszel hub tenha sempre uma imagem atualizada da saúde do servidor.
Monitorização ao nível do contentor
Lê do socket Docker para reportar o consumo de recursos por contentor, ajudando a identificar quais as cargas de trabalho que estão a gerar carga.
Pegada de Recursos Mínima
Concebido para funcionar silenciosamente em segundo plano, sem impacto mensurável no desempenho da aplicação ou nos recursos de sistema disponíveis.
Comunicação de Hub Segura
Conexões autenticadas por token ao hub Beszel impedem a ingestão não autorizada de métricas e mantêm os seus dados de monitorização privados.
Por que executar Beszel Agent na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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