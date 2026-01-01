Dozzle é uma interface web sem configuração para monitorizar registos de contentores Docker em tempo real. Descobre automaticamente cada contentor no anfitrião e transmite a sua saída diretamente para uma UI limpa e responsiva no navegador — sem agentes de registo, sem armazenamento externo, sem configuração para além da montagem do socket Docker.

Os programadores utilizam-no para observar vários serviços em simultâneo durante a depuração, enquanto os operadores confiam nele para uma triagem rápida de incidentes. A pesquisa e filtragem poderosas facilitam o isolamento das linhas de registo exatas de que precisa sem sair do navegador. Com um uso mínimo de recursos e sem dependências de base de dados, o Dozzle funciona confortavelmente ao lado de cargas de trabalho de produção em qualquer VPS.