Implemente Dozzle com um clique.
Interface web leve para visualização de registos de contentores Docker em tempo real com descoberta instantânea de contentores e sem necessidade de configuração.
Escolha um plano VPS para Dozzle
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Dozzle
Dozzle é uma interface web sem configuração para monitorizar registos de contentores Docker em tempo real. Descobre automaticamente cada contentor no anfitrião e transmite a sua saída diretamente para uma UI limpa e responsiva no navegador — sem agentes de registo, sem armazenamento externo, sem configuração para além da montagem do socket Docker.
Os programadores utilizam-no para observar vários serviços em simultâneo durante a depuração, enquanto os operadores confiam nele para uma triagem rápida de incidentes. A pesquisa e filtragem poderosas facilitam o isolamento das linhas de registo exatas de que precisa sem sair do navegador. Com um uso mínimo de recursos e sem dependências de base de dados, o Dozzle funciona confortavelmente ao lado de cargas de trabalho de produção em qualquer VPS.
Principais características de Dozzle
Streaming de logs em tempo real
Transmite a saída em tempo real do contentor diretamente para o navegador com deslocamento automático, para que veja as novas linhas de registo no momento em que são escritas.
Descoberta instantânea de contentores
Deteta automaticamente todos os contentores em execução no anfitrião — não é necessária configuração manual para começar a visualizar os registos.
Pesquisa e filtragem
Pesquise o conteúdo do log por palavra-chave ou filtre por nome do contentor e intervalo de tempo para isolar rapidamente erros e eventos relevantes.
Vista de múltiplos contentores
Monitorize vários serviços lado a lado numa única janela do navegador, reduzindo a troca de contexto durante as sessões de depuração.
Zero dependências externas
Requer apenas o socket Docker – sem base de dados, sem expedidor de registos e sem processos de agente a consumir recursos adicionais.
Por que executar Dozzle na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.