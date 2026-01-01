Implemente o Mattermost com instalação de um clique.
Plataforma de mensagens para equipas de código aberto com propriedade total dos dados e controlos de segurança de nível empresarial.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Mattermost
O Mattermost é uma plataforma de colaboração em equipa autoalojada que oferece mensagens semelhantes às do Slack, partilha de ficheiros, chamadas de voz e automação de fluxos de trabalho — sem abdicar do controlo dos seus dados. Concebido para equipas técnicas e preocupadas com a segurança, suporta canais com tópicos, mais de 800 integrações, SSO, LDAP e arquivo de conformidade pronto a usar.
O autoalojamento do Mattermost no seu próprio VPS elimina as taxas de subscrição por utilizador, mantém todas as mensagens e ficheiros dentro da sua infraestrutura e satisfaz os requisitos de soberania de dados comuns em ambientes governamentais, financeiros e de saúde, onde ferramentas apenas na cloud não são aceitáveis.
Principais características de Mattermost
Mensagens encadeadas
Conversas de equipa organizadas em canais persistentes com pesquisa de texto completo através de um histórico de mensagens ilimitado.
Ricas integrações
Ligue-se a mais de 800 ferramentas, incluindo GitHub, Jira, Zoom e Jenkins, com webhooks, comandos de barra e um mercado de plugins.
Voz e Vídeo
Chamadas de áudio e vídeo integradas com partilha de ecrã mantêm a colaboração num só lugar, sem mudar para ferramentas externas.
Segurança Empresarial
SSO, LDAP, permissões baseadas em funções e exportação de conformidade satisfazem requisitos rigorosos de segurança e regulamentares.
Propriedade Completa dos Dados
Todas as mensagens e ficheiros residem no seu VPS – sem acesso de fornecedor, sem taxas por utilizador e sem bloqueio de plataforma.
Por que executar Mattermost na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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