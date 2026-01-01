O Mattermost é uma plataforma de colaboração em equipa autoalojada que oferece mensagens semelhantes às do Slack, partilha de ficheiros, chamadas de voz e automação de fluxos de trabalho — sem abdicar do controlo dos seus dados. Concebido para equipas técnicas e preocupadas com a segurança, suporta canais com tópicos, mais de 800 integrações, SSO, LDAP e arquivo de conformidade pronto a usar.

O autoalojamento do Mattermost no seu próprio VPS elimina as taxas de subscrição por utilizador, mantém todas as mensagens e ficheiros dentro da sua infraestrutura e satisfaz os requisitos de soberania de dados comuns em ambientes governamentais, financeiros e de saúde, onde ferramentas apenas na cloud não são aceitáveis.