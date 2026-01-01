O MindsDB é uma plataforma de IA de código aberto que integra a aprendizagem automática diretamente na sua infraestrutura de base de dados existente através de SQL. Em vez de construir pipelines de ML separados, cria, treina e consulta modelos preditivos com sintaxe SQL padrão nos seus dados PostgreSQL, MySQL ou MongoDB. Suporta AutoML, previsão de séries temporais, classificação e integrações com OpenAI, Hugging Face e outros fornecedores de IA.

Implementar o MindsDB no seu próprio VPS mantém os dados de treino e os artefactos do modelo dentro da sua infraestrutura, fornece recursos dedicados para o treino de modelos e elimina os custos de cloud por previsão — tornando a IA acessível às equipas de dados a um custo fixo previsível.