Instale o MindsDB com um clique.
Plataforma de IA que permite construir e consultar modelos de aprendizagem automática a partir das suas bases de dados utilizando SQL padrão.
Escolha um plano VPS para MindsDB
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com MindsDB
O MindsDB é uma plataforma de IA de código aberto que integra a aprendizagem automática diretamente na sua infraestrutura de base de dados existente através de SQL. Em vez de construir pipelines de ML separados, cria, treina e consulta modelos preditivos com sintaxe SQL padrão nos seus dados PostgreSQL, MySQL ou MongoDB. Suporta AutoML, previsão de séries temporais, classificação e integrações com OpenAI, Hugging Face e outros fornecedores de IA.
Implementar o MindsDB no seu próprio VPS mantém os dados de treino e os artefactos do modelo dentro da sua infraestrutura, fornece recursos dedicados para o treino de modelos e elimina os custos de cloud por previsão — tornando a IA acessível às equipas de dados a um custo fixo previsível.
Principais características de MindsDB
ML Baseado em SQL
Crie e consulte modelos de machine learning com SQL padrão – sem a necessidade de frameworks Python ou pipelines de ML separados.
Motor AutoML
A engenharia de características automatizada e a seleção de modelos reduzem a experiência necessária para implementar modelos preditivos precisos.
Suporte para várias bases de dados
Ligue-se a PostgreSQL, MySQL, MongoDB e muito mais para treinar modelos diretamente nos seus dados de produção existentes.
Integrações de Modelo de IA
Integre OpenAI, Hugging Face e outros fornecedores para adicionar PNL alimentado por GPT e capacidades de IA personalizadas via SQL.
Previsão de Séries Temporais
Crie modelos de previsão da procura, deteção de anomalias e previsão de inventário sem conhecimento especializado em ML.
Por que executar MindsDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
9router
Proxy de encaminhamento de API de IA com otimização de tokens para mais de 40 fornecedores de LLM
Agent Zero
Estrutura de agente de IA de código aberto com cooperação multiagente e memória persistente