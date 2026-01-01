O Coral é a plataforma de comentários de código aberto construída pela Vox Media para impulsionar discussões mais saudáveis no site para organizações de notícias, editores e criadores de conteúdo. Substitui widgets de comentários de terceiros por um sistema autoalojado projetado em torno das realidades de gerir uma comunidade: cargas de trabalho de moderação pesadas, atores hostis e a necessidade de manter os dados do público dentro da sua própria infraestrutura.

Confiado por mais de 500 redações em 28 países, incluindo The Washington Post e The Financial Times, o Coral combina uma experiência de leitura rápida e acessível com um conjunto de ferramentas de moderação feito sob medida para equipas editoriais. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém as identidades dos leitores, o histórico de comentários e os sinais de envolvimento sob o seu controlo total, em vez de um SaaS de terceiros.