Implemente o Coral Talk com instalação num clique.
Plataforma de comentários de código aberto da Vox Media que reinventa a discussão e a moderação no local para redações.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Coral Talk
O Coral é a plataforma de comentários de código aberto construída pela Vox Media para impulsionar discussões mais saudáveis no site para organizações de notícias, editores e criadores de conteúdo. Substitui widgets de comentários de terceiros por um sistema autoalojado projetado em torno das realidades de gerir uma comunidade: cargas de trabalho de moderação pesadas, atores hostis e a necessidade de manter os dados do público dentro da sua própria infraestrutura.
Confiado por mais de 500 redações em 28 países, incluindo The Washington Post e The Financial Times, o Coral combina uma experiência de leitura rápida e acessível com um conjunto de ferramentas de moderação feito sob medida para equipas editoriais. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém as identidades dos leitores, o histórico de comentários e os sinais de envolvimento sob o seu controlo total, em vez de um SaaS de terceiros.
Principais características de Coral Talk
Kit de ferramentas de moderação
Filtre e aprove comentários em escala com filas de reação, listas de palavras proibidas, sinalização de palavras suspeitas e definições de moderação por artigo, concebidas para equipas editoriais.
Perguntas e Respostas e chat ao vivo
Mude uma história para o modo de Perguntas e Respostas ou chat ao vivo para organizar sessões com especialistas convidados, discussões de notícias de última hora ou entrevistas estruturadas com leitores.
Envolvimento do autor
Comentários em destaque, distintivos de repórter e respostas da equipa em linha permitem aos jornalistas destacar as melhores contribuições e responder aos leitores diretamente dentro da discussão.
Início de sessão único
Integre o Coral na sua camada de identidade existente com SSO baseado em JWT, fornecedores OAuth ou contas locais, para que os leitores reutilizem as suas credenciais de acesso ao site.
Privacidade e propriedade dos dados
Comentários, perfis e histórico de moderação permanecem no VPS no MongoDB, com ferramentas de exportação e eliminação compatíveis com o RGPD integradas.
Incorporável em qualquer CMS
Um script de incorporação ligeiro integra o Coral em WordPress, Ghost, Drupal, ou stacks personalizadas sem prender o seu site a um único CMS.
Por que executar Coral Talk na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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