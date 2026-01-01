Implemente o GPT-Researcher com instalação de um clique.
Agente de pesquisa de IA autónomo que realiza pesquisa na deep web e gera relatórios detalhados e citados em minutos.
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O que pode criar com GPT-Researcher
O GPT-Researcher é um agente de IA autónomo de código aberto concebido para realizar pesquisa online abrangente sobre qualquer tópico. Utiliza uma abordagem multiagente — um agente planeador divide a questão em subconsultas, agentes pesquisadores recolhem informações de dezenas de fontes simultaneamente, e um agente escritor sintetiza as descobertas num relatório estruturado e citado. Esta abordagem paralela reduz drasticamente o tempo para produzir conteúdo de nível de pesquisa em comparação com a navegação manual ou prompts de LLM de consulta única.
O autoalojamento do GPT-Researcher oferece controlo total sobre quais fornecedores de LLM e APIs de pesquisa conecta, que dados são processados e como os relatórios são armazenados. Executá-lo no seu próprio VPS significa que tópicos de pesquisa sensíveis permanecem na sua infraestrutura, sem limites de uso de serviços alojados por terceiros.
Principais características de GPT-Researcher
Pesquisa Multiagente
Agentes de subconsulta paralelos recolhem dados de dezenas de fontes simultaneamente, produzindo relatórios exaustivos mais rapidamente do que qualquer fluxo de pesquisa de thread único.
Relatórios Citados
Cada relatório gerado inclui citações de fontes no texto e uma lista de referências, tornando as descobertas verificáveis e adequadas para uso profissional.
Múltiplos Tipos de Relatório
Gere relatórios de pesquisa, listas de recursos, esquemas ou saídas formatadas personalizadas para corresponder ao entregável exato que o seu fluxo de trabalho exige.
Apoio flexível de LLM
Conecte OpenAI, Anthropic, Ollama ou qualquer ponto de extremidade compatível com OpenAI para que possa equilibrar o custo, a velocidade e a capacidade do modelo por tarefa de pesquisa.
Integração de Pesquisa Web
Liga-se a Tavily, Google, Bing e outros fornecedores de pesquisa para obter informação em tempo real e atualizada, em vez de depender de dados de treino estáticos.
Por que executar GPT-Researcher na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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