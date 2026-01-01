O GPT-Researcher é um agente de IA autónomo de código aberto concebido para realizar pesquisa online abrangente sobre qualquer tópico. Utiliza uma abordagem multiagente — um agente planeador divide a questão em subconsultas, agentes pesquisadores recolhem informações de dezenas de fontes simultaneamente, e um agente escritor sintetiza as descobertas num relatório estruturado e citado. Esta abordagem paralela reduz drasticamente o tempo para produzir conteúdo de nível de pesquisa em comparação com a navegação manual ou prompts de LLM de consulta única.

O autoalojamento do GPT-Researcher oferece controlo total sobre quais fornecedores de LLM e APIs de pesquisa conecta, que dados são processados e como os relatórios são armazenados. Executá-lo no seu próprio VPS significa que tópicos de pesquisa sensíveis permanecem na sua infraestrutura, sem limites de uso de serviços alojados por terceiros.