Implemente o servidor GNS3 com instalação num clique.
Emulador de topologia de rede de código aberto com uma interface acessível via navegador para projetar e simular laboratórios de rede virtuais.
Escolha um plano VPS para GNS3 Server
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com GNS3 Server
O GNS3 (Graphical Network Simulator-3) é uma plataforma de emulação de rede de código aberto confiável por engenheiros de rede, estudantes e formadores de certificação em todo o mundo. Permite construir topologias de rede multi-fornecedor complexas usando imagens reais de Cisco IOS, Juniper e outros fornecedores, juntamente com dispositivos virtuais leves, tudo sem hardware físico.
Executar o Servidor GNS3 num VPS mantém o seu laboratório persistente e acessível a partir de qualquer navegador. Projetos, imagens de dispositivos e topologias são armazenados em volumes nomeados duradouros para que o seu trabalho sobreviva a reinícios de contentores. A interface web incluída conecta-se diretamente à API do servidor na porta 3080, oferecendo-lhe um editor de topologia completo de arrastar e largar a partir de qualquer navegador em qualquer dispositivo.
Principais características de GNS3 Server
Emulação de múltiplos fornecedores
Execute imagens reais da Cisco IOS, Juniper e de outros fornecedores juntamente com dispositivos de código aberto na mesma topologia sem hardware físico.
Interface de utilizador acessível pelo navegador
A interface web incluída oferece um designer de topologias de arrastar e largar, acessível a partir de qualquer navegador, sem necessidade de cliente de desktop.
Armazenamento persistente de laboratório
Projetos, imagens de dispositivos e ficheiros de topologia são armazenados em volumes nomeados para que o seu trabalho persista através de reinícios e atualizações de contentores.
REST API
Uma API REST documentada na porta 3080 permite automatizar o aprovisionamento de topologia, a gestão de nós e as operações do ciclo de vida do laboratório a partir de scripts ou pipelines de CI.
Biblioteca de dispositivos
Importe modelos de dispositivos pré-configurados para routers, switches, firewalls e hosts Linux para construir laboratórios realistas rapidamente sem configuração manual.
VPCS e nós Docker
A simulação de PC leve VPCS integrada e o suporte nativo a contentores Docker permitem adicionar hosts finais e servidores de aplicações a qualquer topologia.
Por que executar GNS3 Server na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.