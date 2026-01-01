O GNS3 (Graphical Network Simulator-3) é uma plataforma de emulação de rede de código aberto confiável por engenheiros de rede, estudantes e formadores de certificação em todo o mundo. Permite construir topologias de rede multi-fornecedor complexas usando imagens reais de Cisco IOS, Juniper e outros fornecedores, juntamente com dispositivos virtuais leves, tudo sem hardware físico.

Executar o Servidor GNS3 num VPS mantém o seu laboratório persistente e acessível a partir de qualquer navegador. Projetos, imagens de dispositivos e topologias são armazenados em volumes nomeados duradouros para que o seu trabalho sobreviva a reinícios de contentores. A interface web incluída conecta-se diretamente à API do servidor na porta 3080, oferecendo-lhe um editor de topologia completo de arrastar e largar a partir de qualquer navegador em qualquer dispositivo.