Open Monograph Press (OMP) é uma plataforma de publicação gratuita e de código aberto desenvolvida pelo Public Knowledge Project para editoras universitárias, sociedades académicas e editoras académicas independentes. Gere todo o fluxo de trabalho editorial para livros — desde a submissão e revisão interna, passando pela revisão de texto, produção e publicação em catálogo online — numa única ferramenta integrada.

O alojamento próprio do OMP no seu próprio VPS mantém manuscritos, identidades de revisores, contratos e análises de leitores sob o seu controlo direto, em vez de num serviço de imprensa de terceiros. Este modelo inclui uma base de dados MariaDB para armazenamento fiável de metadados e encaminha o tráfego através do proxy reverso Traefik pré-instalado, para que a sua editora seja acessível via HTTPS assim que a implementação for concluída.