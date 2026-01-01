Implemente o Open Monograph Press com instalação de um clique.
Plataforma de código aberto para a gestão do fluxo de trabalho editorial de livros académicos, monografias e volumes editados.
Escolha um plano VPS para Open Monograph Press
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) é uma plataforma de publicação gratuita e de código aberto desenvolvida pelo Public Knowledge Project para editoras universitárias, sociedades académicas e editoras académicas independentes. Gere todo o fluxo de trabalho editorial para livros — desde a submissão e revisão interna, passando pela revisão de texto, produção e publicação em catálogo online — numa única ferramenta integrada.
O alojamento próprio do OMP no seu próprio VPS mantém manuscritos, identidades de revisores, contratos e análises de leitores sob o seu controlo direto, em vez de num serviço de imprensa de terceiros. Este modelo inclui uma base de dados MariaDB para armazenamento fiável de metadados e encaminha o tráfego através do proxy reverso Traefik pré-instalado, para que a sua editora seja acessível via HTTPS assim que a implementação for concluída.
Principais características de Open Monograph Press
Fluxo de trabalho editorial
Mova cada submissão pelas fases de submissão, revisão interna, revisão externa, revisão de texto e produção, com atribuições de tarefas baseadas em funções.
Séries e catálogos
Organize os títulos em coleções de livros, categorias e um catálogo público para que os leitores possam consultar a editora por tópico, autor ou coleção.
Vários formatos por livro
Venda ou distribua cada monografia em vários formatos — PDF, EPUB, HTML, capa dura, capa mole — a partir de uma única entrada de catálogo com metadados ricos.
Metadados ONIX e DOI
Gere registos ONIX e registe DOIs para que as suas monografias sejam detetáveis em catálogos de bibliotecas, motores de busca e índices académicos.
Imprensa multilingue
Gerir uma plataforma de publicação em vários idiomas com interface localizada, campos de metadados e páginas para o leitor a partir de uma única instalação.
De código aberto e autoalojado
Desenvolvido e mantido pelo Public Knowledge Project, o OMP é totalmente de código aberto, sem taxas por título ou dependência de fornecedor.
Por que executar Open Monograph Press na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.