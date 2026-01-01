Implemente Sshwifty com instalação de um clique.
Cliente SSH e Telnet baseado em navegador que permite aceder a servidores remotos a partir de qualquer navegador web sem instalar clientes locais.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Sshwifty
Sshwifty é um cliente SSH e Telnet baseado na web e autoalojado que transforma qualquer navegador moderno num terminal totalmente funcional para acesso remoto a servidores. Suporta autenticação por palavra-passe SSH, chave pública e interativa por teclado, juntamente com Telnet simples, eliminando a necessidade de instalar ou configurar clientes nativos em cada estação de trabalho.
Autoalojar o Sshwifty num VPS dá a uma equipa um único ponto de entrada partilhado para gerir máquinas remotas a partir de qualquer lugar – telemóveis, tablets, computadores portáteis corporativos bloqueados ou quiosques – mantendo o acesso controlado por uma chave partilhada. Os administradores podem predefinir configurações de anfitriões, restringir ligações a alvos aprovados e auditar o tráfego através de ganchos do lado do servidor sem expor as portas SSH à internet pública.
Principais características de Sshwifty
SSH e Telnet
Ligue-se a servidores SSH utilizando palavra-passe, chave pública ou autenticação interativa por teclado, e aceda a anfitriões Telnet legados a partir da mesma interface.
Sem Instalação de Cliente
Funciona inteiramente no navegador para que os utilizadores acedam a máquinas remotas a partir de telemóveis, tablets ou estações de trabalho bloqueadas, sem instalar software de terminal nativo.
Predefinições de Conexão
Os administradores definem predefinições de anfitrião reutilizáveis com credenciais incorporadas para que os utilizadores apenas se liguem a servidores pré-aprovados a partir de uma lista selecionada.
Ganchos do Lado do Servidor
Processos externos podem ser invocados antes de cada ligação para impor validação personalizada, registo ou auditoria sem modificar o cliente.
Chave de Acesso Único
Proteja a interface web com uma chave partilhada única configurada na implementação para que apenas utilizadores autorizados acedam ao ecrã de ligação.
Por que executar Sshwifty na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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