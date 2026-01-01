Sshwifty é um cliente SSH e Telnet baseado na web e autoalojado que transforma qualquer navegador moderno num terminal totalmente funcional para acesso remoto a servidores. Suporta autenticação por palavra-passe SSH, chave pública e interativa por teclado, juntamente com Telnet simples, eliminando a necessidade de instalar ou configurar clientes nativos em cada estação de trabalho.

Autoalojar o Sshwifty num VPS dá a uma equipa um único ponto de entrada partilhado para gerir máquinas remotas a partir de qualquer lugar – telemóveis, tablets, computadores portáteis corporativos bloqueados ou quiosques – mantendo o acesso controlado por uma chave partilhada. Os administradores podem predefinir configurações de anfitriões, restringir ligações a alvos aprovados e auditar o tráfego através de ganchos do lado do servidor sem expor as portas SSH à internet pública.