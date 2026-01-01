Implementar PrivateBin com instalação de um clique.
Pastebin criptografado com conhecimento zero onde o servidor nunca vê o seu conteúdo – toda a cifragem e decifragem acontece inteiramente no navegador.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com PrivateBin
O PrivateBin é um pastebin minimalista de código aberto onde o conteúdo é encriptado com AES-GCM de 256 bits diretamente no navegador antes de chegar ao servidor. A chave de desencriptação reside apenas no fragmento do URL, que os navegadores nunca enviam para o servidor – o que significa que nem mesmo o operador do servidor pode ler o que partilha. Com mais de 8.000 estrelas no GitHub, é uma das ferramentas de partilha de conhecimento zero mais confiáveis disponíveis.
O alojamento próprio do PrivateBin no seu VPS mantém a sua infraestrutura de partilha totalmente privada – nenhum serviço de terceiros vê as suas partilhas – e o contentor Alpine leve requer recursos mínimos, ao mesmo tempo que lhe dá controlo total sobre as políticas de retenção, limites de tamanho de ficheiro e acesso.
Principais características de PrivateBin
Criptografia de Conhecimento Zero
A encriptação AES-GCM de 256 bits é executada inteiramente no navegador, de modo que o servidor armazena apenas o texto cifrado e nunca acede ao seu conteúdo em texto simples.
Queimar Depois de Ler
As colagens de uso único são eliminadas automaticamente após a primeira visualização, tornando-as ideais para partilhar palavras-passe, tokens ou qualquer segredo que não deve persistir.
Proteção de Palavra-passe
Adicione uma palavra-passe opcional além da chave baseada no URL para uma segunda camada de controlo de acesso em pastas particularmente sensíveis.
Realce de Sintaxe
Mais de 200 temas de linguagens de programação facilitam a partilha e revisão de fragmentos de código com formatação legível e sintaxe codificada por cores.
Não são necessárias contas
Qualquer pessoa com o link pode ler uma publicação instantaneamente — sem registo, sem rastreamento e sem dados de utilizador recolhidos ou armazenados pelo servidor.
Por que executar PrivateBin na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.