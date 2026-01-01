O PrivateBin é um pastebin minimalista de código aberto onde o conteúdo é encriptado com AES-GCM de 256 bits diretamente no navegador antes de chegar ao servidor. A chave de desencriptação reside apenas no fragmento do URL, que os navegadores nunca enviam para o servidor – o que significa que nem mesmo o operador do servidor pode ler o que partilha. Com mais de 8.000 estrelas no GitHub, é uma das ferramentas de partilha de conhecimento zero mais confiáveis disponíveis.

O alojamento próprio do PrivateBin no seu VPS mantém a sua infraestrutura de partilha totalmente privada – nenhum serviço de terceiros vê as suas partilhas – e o contentor Alpine leve requer recursos mínimos, ao mesmo tempo que lhe dá controlo total sobre as políticas de retenção, limites de tamanho de ficheiro e acesso.