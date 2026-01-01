O Chroma é uma base de dados de incorporação de código aberto concebida especificamente para aplicações de IA que precisam de armazenar, indexar e consultar embeddings vetoriais de alta dimensão. Integra-se nativamente com LangChain, LlamaIndex e o SDK da OpenAI, tornando-a a forma mais rápida de adicionar capacidades de pesquisa semântica e geração aumentada por recuperação (RAG) a qualquer aplicação sem construir uma infraestrutura vetorial personalizada.

O autoalojamento do Chroma no seu VPS mantém os seus embeddings, dados de documentos e padrões de consulta sob o seu controlo, sem preços por consulta e com a flexibilidade de ajustar os recursos à medida que a sua coleção aumenta.