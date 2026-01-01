Implemente o Chroma com instalação de um clique.
Base de dados de vetores de código aberto para aplicações de IA, pesquisa semântica e pipelines de geração aumentada por recuperação.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Chroma
O Chroma é uma base de dados de incorporação de código aberto concebida especificamente para aplicações de IA que precisam de armazenar, indexar e consultar embeddings vetoriais de alta dimensão. Integra-se nativamente com LangChain, LlamaIndex e o SDK da OpenAI, tornando-a a forma mais rápida de adicionar capacidades de pesquisa semântica e geração aumentada por recuperação (RAG) a qualquer aplicação sem construir uma infraestrutura vetorial personalizada.
O autoalojamento do Chroma no seu VPS mantém os seus embeddings, dados de documentos e padrões de consulta sob o seu controlo, sem preços por consulta e com a flexibilidade de ajustar os recursos à medida que a sua coleção aumenta.
Principais características de Chroma
Pipeline RAG Pronto
Concebido como a camada de recuperação para aplicações LLM, para que possa fundamentar as respostas do modelo nos seus próprios documentos com um trabalho de integração mínimo.
Framework Integrações
O suporte nativo para LangChain, LlamaIndex e o OpenAI SDK significa que o seu código AI existente se conecta ao Chroma com apenas algumas linhas de configuração.
Filtragem de Metadados
Combine a pesquisa de similaridade vetorial com filtros de metadados estruturados para restringir os resultados por data, categoria ou qualquer atributo personalizado sem pós-processamento.
Múltiplas Métricas de Distância
Escolha a similaridade de cosseno, a distância L2 ou o produto interno por coleção para corresponder à métrica com que o seu modelo de incorporação foi treinado para resultados precisos.
Armazenamento Persistente
Embeddings e índices sobrevivem a reinícios e atualizações, para que a sua base de conhecimento permaneça intacta sem re-ingestão de documentos após cada alteração de implementação.
Por que executar Chroma na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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