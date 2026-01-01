O MiroFish é um motor de previsão de IA construído na estrutura de simulação multiagente OASIS. Constrói mundos digitais paralelos povoados por milhares de agentes de IA, cada um com personalidades independentes, memória de longo prazo alimentada pela Zep Cloud e lógica comportamental. Os utilizadores podem injetar eventos do mundo real como dados de origem e observar como as populações simuladas respondem – produzindo previsões de resultados para tendências de redes sociais, movimentos de mercado e impactos de políticas.

O autoalojamento do MiroFish oferece-lhe computação dedicada para simulações intensivas em recursos e mantém a inteligência de negócios sensível, sinais financeiros e análise pré-lançamento inteiramente dentro da sua própria infraestrutura. Também mantém controlo total sobre a seleção do fornecedor de LLM e a otimização de custos.