Implemente MiroFish com instalação num clique.
Motor de previsão de IA utilizando simulação de enxame multiagente para prever resultados sociais e de mercado do mundo real.
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O que pode criar com MiroFish
O MiroFish é um motor de previsão de IA construído na estrutura de simulação multiagente OASIS. Constrói mundos digitais paralelos povoados por milhares de agentes de IA, cada um com personalidades independentes, memória de longo prazo alimentada pela Zep Cloud e lógica comportamental. Os utilizadores podem injetar eventos do mundo real como dados de origem e observar como as populações simuladas respondem – produzindo previsões de resultados para tendências de redes sociais, movimentos de mercado e impactos de políticas.
O autoalojamento do MiroFish oferece-lhe computação dedicada para simulações intensivas em recursos e mantém a inteligência de negócios sensível, sinais financeiros e análise pré-lançamento inteiramente dentro da sua própria infraestrutura. Também mantém controlo total sobre a seleção do fornecedor de LLM e a otimização de custos.
Principais características de MiroFish
Simulação Multiagente
Milhares de agentes de IA com personalidades únicas e memória persistente interagem em mundos digitais paralelos, produzindo dinâmicas sociais emergentes.
Modelação de Plataformas Sociais
Simula ambientes semelhantes ao Twitter e ao Reddit com publicações, comentários, seguimento e republicações para espelhar o comportamento real da plataforma.
Controlos de Visão de Deus
Injetar variáveis e notícias de última hora de uma perspetiva divina para observar como a população simulada reage em tempo real.
Relatórios Automatizados
Os relatórios de análise gerados por IA resumem os resultados e as previsões de simulação, reduzindo a interpretação manual de interações complexas de agentes.
Backend LLM Flexível
Funciona com OpenAI ou qualquer fornecedor compatível com a API OpenAI, permitindo-lhe trocar modelos para equilibrar a qualidade da simulação com o custo.
Por que executar MiroFish na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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