O OwnTracks Recorder é o backend oficial para as aplicações OwnTracks iOS e Android, oferecendo-lhe uma alternativa totalmente auto-hospedada aos serviços comerciais de partilha de localização. O Recorder subscreve o seu broker MQTT privado, ingere publicações de localização dos seus telemóveis e armazena cada ponto como ficheiros simples em disco, sem necessidade de uma base de dados externa.

Um servidor HTTP integrado expõe uma API REST, um stream WebSocket em direto e vistas prontas a usar para as últimas posições, percursos diários e mapas GeoJSON. Este modelo agrupa o Recorder com um broker Eclipse Mosquitto que tem a autenticação por palavra-passe ativada pré-configurada, para que possa apontar as suas aplicações OwnTracks para o seu VPS e começar a recolher o histórico de localização sem nunca enviar os seus dados de movimento para um terceiro.