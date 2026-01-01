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Backend autoalojado que armazena e visualiza dados de localização publicados pelas aplicações de telemóvel OwnTracks através de MQTT.

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com OwnTracks Recorder

O OwnTracks Recorder é o backend oficial para as aplicações OwnTracks iOS e Android, oferecendo-lhe uma alternativa totalmente auto-hospedada aos serviços comerciais de partilha de localização. O Recorder subscreve o seu broker MQTT privado, ingere publicações de localização dos seus telemóveis e armazena cada ponto como ficheiros simples em disco, sem necessidade de uma base de dados externa.

Um servidor HTTP integrado expõe uma API REST, um stream WebSocket em direto e vistas prontas a usar para as últimas posições, percursos diários e mapas GeoJSON. Este modelo agrupa o Recorder com um broker Eclipse Mosquitto que tem a autenticação por palavra-passe ativada pré-configurada, para que possa apontar as suas aplicações OwnTracks para o seu VPS e começar a recolher o histórico de localização sem nunca enviar os seus dados de movimento para um terceiro.

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O que pode criar com {name}

Principais características de OwnTracks Recorder

Backend de localização privada

Armazena cada posição publicada a partir das suas aplicações OwnTracks no seu próprio servidor, sem o envolvimento de uma cloud de terceiros.

Broker MQTT integrado

O Eclipse Mosquitto incluído com autenticação por palavra-passe está pronto para que os telemóveis se conectem de qualquer lugar na internet.

Mapa em tempo real e rotas

A interface web apresenta as últimas posições, os percursos diários e um mapa em tempo real que atualiza através de WebSocket à medida que novas localizações chegam.

REST e WebSocket API

Consulte localizações armazenadas como JSON, GeoJSON ou CSV através de uma API REST documentada, ou transmita atualizações via WebSocket.

Armazenamento de ficheiros simples

Nenhuma base de dados SQL para operar – os pontos são escritos como ficheiros simples que são triviais de fazer cópia de segurança, inspecionar e arquivar.

Lua hooks e ocat

Estenda a ingestão com ganchos Lua e histórico de consultas a partir da linha de comandos utilizando a utilidade ocat incluída.

Por que executar OwnTracks Recorder na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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