Instalação de Maputnik com um clique.
Editor visual gratuito e de código aberto para estilos de mapa JSON MapLibre e Mapbox GL, desenvolvido para programadores e cartógrafos.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Maputnik
Maputnik é o editor visual de código aberto padrão para a especificação de estilo MapLibre GL, utilizado para criar mapas base de mosaicos vetoriais para aplicações web e móveis. Em vez de editar JSON manualmente, compõe camadas, propriedades de pintura, expressões e filtros através de um editor WYSIWYG em tempo real sincronizado com uma pré-visualização real do MapLibre GL.
O autoalojamento do Maputnik no seu próprio VPS mantém os ficheiros de estilo proprietários, URLs de servidor de mosaicos e chaves API dentro da sua infraestrutura, em vez de depender da demonstração pública em maplibre.org. A implementação é fornecida como um único front-end estático servido pelo binário oficial do Maputnik, pelo que o trabalho de design é executado inteiramente no lado do navegador, sem a necessidade de dependências de serviços de mapas externos.
Principais características de Maputnik
Editor de estilo WYSIWYG
Edite os estilos JSON do MapLibre e Mapbox GL visualmente com uma pré-visualização de mapa em tempo real que se atualiza à medida que ajusta camadas, cores, tipos de letra e expressões dependentes do zoom.
Cobertura completa da especificação de estilo
Suporta todos os tipos de camada da especificação de estilo MapLibre GL – preenchimento, linha, símbolo, raster, sombreamento de relevo, mapa de calor – com entradas sensíveis ao tipo para propriedades de pintura e de layout.
Expressões orientadas por dados
Crie e depure expressões de filtro e propriedade com validação em linha, para que os estilos possam reagir a atributos de funcionalidade, nível de zoom e estado de execução.
Inspetor de mosaicos vetoriais
Inspecione as fontes de tiles vetoriais camada por camada para ver exatamente quais funcionalidades e propriedades estão disponíveis antes de as vincular no seu estilo.
Importar e exportar estilos
Carregue estilos de um URL, carregue JSON, ou cole da área de transferência, depois exporte o ficheiro de estilo finalizado, pronto para ser inserido no MapLibre GL JS ou SDKs nativos.
Fontes de mosaicos personalizadas
Aponte o editor para os seus próprios endpoints de mosaicos vetoriais ou raster, servidores OpenMapTiles ou MBTiles, para criar estilos com base nos dados que a sua aplicação realmente serve.
Por que executar Maputnik na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.