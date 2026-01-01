Maputnik é o editor visual de código aberto padrão para a especificação de estilo MapLibre GL, utilizado para criar mapas base de mosaicos vetoriais para aplicações web e móveis. Em vez de editar JSON manualmente, compõe camadas, propriedades de pintura, expressões e filtros através de um editor WYSIWYG em tempo real sincronizado com uma pré-visualização real do MapLibre GL.

O autoalojamento do Maputnik no seu próprio VPS mantém os ficheiros de estilo proprietários, URLs de servidor de mosaicos e chaves API dentro da sua infraestrutura, em vez de depender da demonstração pública em maplibre.org. A implementação é fornecida como um único front-end estático servido pelo binário oficial do Maputnik, pelo que o trabalho de design é executado inteiramente no lado do navegador, sem a necessidade de dependências de serviços de mapas externos.