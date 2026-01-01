Implemente Eclipse Hawkbit com instalação de um clique.
Gestão de atualizações IoT de código aberto para implementar firmware e software em frotas de dispositivos de borda conectados.
Escolha um plano VPS para Eclipse Hawkbit
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Eclipse Hawkbit
O Eclipse Hawkbit é um framework de back-end independente de domínio para implementar atualizações de software em dispositivos de ponta restritos, gateways e controladores ligados a redes baseadas em IP. Construído em Java e Spring, fornece a infraestrutura do lado do servidor de que os operadores de frota precisam para agendar, direcionar e monitorizar atualizações over-the-air à escala industrial.
O alojamento próprio do Hawkbit no seu próprio VPS mantém os inventários de dispositivos, binários de artefactos e telemetria de implementação sob o seu controlo, sem taxas por dispositivo ou dependência de fornecedor. Expõe a API de Integração Direta de Dispositivos para dispositivos e uma API de Gestão para orquestrar campanhas a partir das suas próprias ferramentas.
Principais características de Eclipse Hawkbit
Lançamentos segmentados
Defina grupos de implementação pelos atributos do dispositivo e avance com as atualizações em ondas controladas, com limiares de sucesso e gatilhos de reversão automática.
Repositório de artefactos
Carregue, versione e disponibilize imagens de firmware, pacotes de SO e pacotes de aplicações a partir de um arquivo de artefactos integrado com verificação de soma de controlo.
API Direta do Dispositivo
Dispositivos consultam a interface REST DDI para obter atualizações atribuídas, reportar o progresso e confirmar os resultados da instalação sem código de transporte personalizado.
Pronto para multi-inquilino
Isolar frotas de dispositivos, utilizadores e repositórios de software por inquilino — útil para gerir implementações de clientes ou separar linhas de produtos.
API REST de Gestão
Gerir implementações, metas, conjuntos de distribuição e módulos de software programaticamente para integrar com pipelines de CI/CD e ferramentas de operações existentes.
Barramento de eventos RabbitMQ
Transmita as alterações de estado do dispositivo e os eventos de implementação para o RabbitMQ para que os sistemas a jusante possam reagir em tempo real sem consultar a base de dados.
Por que executar Eclipse Hawkbit na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Activepieces
Automação de fluxo de trabalho de código aberto e sem código com mais de 200 integrações de aplicações