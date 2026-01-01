O Eclipse Hawkbit é um framework de back-end independente de domínio para implementar atualizações de software em dispositivos de ponta restritos, gateways e controladores ligados a redes baseadas em IP. Construído em Java e Spring, fornece a infraestrutura do lado do servidor de que os operadores de frota precisam para agendar, direcionar e monitorizar atualizações over-the-air à escala industrial.

O alojamento próprio do Hawkbit no seu próprio VPS mantém os inventários de dispositivos, binários de artefactos e telemetria de implementação sob o seu controlo, sem taxas por dispositivo ou dependência de fornecedor. Expõe a API de Integração Direta de Dispositivos para dispositivos e uma API de Gestão para orquestrar campanhas a partir das suas próprias ferramentas.