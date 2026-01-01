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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Eclipse Hawkbit

O Eclipse Hawkbit é um framework de back-end independente de domínio para implementar atualizações de software em dispositivos de ponta restritos, gateways e controladores ligados a redes baseadas em IP. Construído em Java e Spring, fornece a infraestrutura do lado do servidor de que os operadores de frota precisam para agendar, direcionar e monitorizar atualizações over-the-air à escala industrial.

O alojamento próprio do Hawkbit no seu próprio VPS mantém os inventários de dispositivos, binários de artefactos e telemetria de implementação sob o seu controlo, sem taxas por dispositivo ou dependência de fornecedor. Expõe a API de Integração Direta de Dispositivos para dispositivos e uma API de Gestão para orquestrar campanhas a partir das suas próprias ferramentas.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Eclipse Hawkbit

Lançamentos segmentados

Defina grupos de implementação pelos atributos do dispositivo e avance com as atualizações em ondas controladas, com limiares de sucesso e gatilhos de reversão automática.

Repositório de artefactos

Carregue, versione e disponibilize imagens de firmware, pacotes de SO e pacotes de aplicações a partir de um arquivo de artefactos integrado com verificação de soma de controlo.

API Direta do Dispositivo

Dispositivos consultam a interface REST DDI para obter atualizações atribuídas, reportar o progresso e confirmar os resultados da instalação sem código de transporte personalizado.

Pronto para multi-inquilino

Isolar frotas de dispositivos, utilizadores e repositórios de software por inquilino — útil para gerir implementações de clientes ou separar linhas de produtos.

API REST de Gestão

Gerir implementações, metas, conjuntos de distribuição e módulos de software programaticamente para integrar com pipelines de CI/CD e ferramentas de operações existentes.

Barramento de eventos RabbitMQ

Transmita as alterações de estado do dispositivo e os eventos de implementação para o RabbitMQ para que os sistemas a jusante possam reagir em tempo real sem consultar a base de dados.

Por que executar Eclipse Hawkbit na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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